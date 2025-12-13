永擎業績喊衝 AI伺服器下季出貨放量 明年營收拚400億

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
永擎董事長許隆倫。王郁倫攝影
永擎董事長許隆倫。王郁倫攝影

和碩集團小金雞永擎（7711）今年AI伺服器業績持續成長，營收比重已逾八成，法人表示，永擎第4季開始出貨B300，預計下季放量，成為2026年營運增長主要動能，預計永擎明年AI伺服器出貨量將成長六成，2026年營收有望突破400億大關。

法人指出，受惠AI算力租賃供應商客戶需求強勁，B300伺服器將取代B200成為主要業績成長來源，推動明年AI伺服器的出貨量成長，因新品單價提升，將進一步助攻業績成長。

法人表示，永擎搶攻推論應用市場，RTX Pro 6000伺服器已送樣，將成為明年成長新動能，加上通用市場可望回溫，對永擎2026年成長展望樂觀。

永擎今年11月營收35.09億元，月增85.8%、年增136.3%，創歷史新高；永擎今年前11個月營收為229.1億元，年增196.6%，亦為同期新高。

法人認為，永擎以算力租賃供應商為主要客戶，產品線亦涵蓋通用型主板、伺服器系統，去年起導入Hopper HGX伺服器產銷，今年推出Blackwell HGX延續強勁的需求，將帶動業績逐季攀升。

永擎董事長許隆倫先前表示，企業AI投資高峰初期，通用型伺服器的預算被排擠，2024年通用型伺服器表現偏弱；今年下半年客戶需求回流，預期第3季、第4季至明年將回到正常水準。

許隆倫強調，通用型伺服器營收規模相對較小，但毛利率較高，可提供穩定挹注，永擎近年從主機板及系統端拉高通用型伺服器毛利率。

從產品組合來看，永擎希望AI伺服器維持約80%的比重，同時強化通用型伺服器相關人才及業務。

延伸閱讀

記憶體價飆！華邦電衝波段高登量價雙冠王 法人點名兩檔有作帳行情

專家看趨勢 十五五開局 優化產業 壯大科技新動能 大陸列核心要務

光寶11月合併營收月減6% 和碩減13%

勤誠11月合併營收月增2.2% 寫單月次高

相關新聞

大摩：台積具想像空間

美國批准輝達（NVIDIA）向中國大陸出口H200晶片後，摩根士丹利（大摩）證券最新觀察，目前正等待中國大陸政府與當地雲...

永擎業績喊衝 AI伺服器下季出貨放量 明年營收拚400億

和碩集團小金雞永擎（7711）今年AI伺服器業績持續成長，營收比重已逾八成，法人表示，永擎第4季開始出貨B300，預計下...

展碁看2026年 審慎樂觀

展碁國際（6776）昨（12）日舉行法說會，展望2026年，展碁對整體營運維持審慎樂觀看法。針對AI需求帶動的記憶體、顯...

燿華營收有望季季好

PCB大廠燿華（2367）昨（12）日舉行法說會，看好營收及獲利成長動能來自高階AI伺服器、低軌衛星等應用成長。公司積極...

廣達押注美知名創投

代工大廠廣達（2382）公告將投資創投基金Matter Venture Partners Fund II, L.P.，金...

燿華法說會／公司積極開拓高階AI伺服器應用與低軌衛星應用

PCB大廠燿華（2367）12日召開法說會提到，公司營收及獲利的成長動能包含持續開拓高階AI伺服器應用、低軌衛星等應用成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。