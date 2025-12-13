永擎業績喊衝 AI伺服器下季出貨放量 明年營收拚400億

和碩集團小金雞永擎（7711）今年AI伺服器業績持續成長，營收比重已逾八成，法人表示，永擎第4季開始出貨B300，預計下季放量，成為2026年營運增長主要動能，預計永擎明年AI伺服器出貨量將成長六成，2026年營收有望突破400億大關。

法人指出，受惠AI算力租賃供應商客戶需求強勁，B300伺服器將取代B200成為主要業績成長來源，推動明年AI伺服器的出貨量成長，因新品單價提升，將進一步助攻業績成長。

法人表示，永擎搶攻推論應用市場，RTX Pro 6000伺服器已送樣，將成為明年成長新動能，加上通用市場可望回溫，對永擎2026年成長展望樂觀。

永擎今年11月營收35.09億元，月增85.8%、年增136.3%，創歷史新高；永擎今年前11個月營收為229.1億元，年增196.6%，亦為同期新高。

法人認為，永擎以算力租賃供應商為主要客戶，產品線亦涵蓋通用型主板、伺服器系統，去年起導入Hopper HGX伺服器產銷，今年推出Blackwell HGX延續強勁的需求，將帶動業績逐季攀升。

永擎董事長許隆倫先前表示，企業AI投資高峰初期，通用型伺服器的預算被排擠，2024年通用型伺服器表現偏弱；今年下半年客戶需求回流，預期第3季、第4季至明年將回到正常水準。

許隆倫強調，通用型伺服器營收規模相對較小，但毛利率較高，可提供穩定挹注，永擎近年從主機板及系統端拉高通用型伺服器毛利率。

從產品組合來看，永擎希望AI伺服器維持約80%的比重，同時強化通用型伺服器相關人才及業務。