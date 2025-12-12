展碁國際法說會／看好記憶體相關業務動能 2026年營運審慎樂觀

展碁國際（6776）12日舉行法說會，針對AI需求帶動的記憶體、顯示卡與主機板價格走揚，展碁憑藉既有市場布局，使零組件事業維持成長動能，並看好明年仍會有良好表現。展望2026年，展碁對整體營運維持審慎樂觀看法。

累計展碁今年前十一個月營收為266億元，年增14.5%，超越2024年全年表現。

展碁今年成長動能主要來自任天堂新機上市帶動需求，以及Windows 10停止支援所引發的企業換機潮，推升商用PC市場回溫。同時，企業對資料中心建置與資安防護需求增加，促使微軟訂閱服務及資安軟體維持穩健成長。展碁表示隨著AI應用持續普及，AI PC可望成為下一波換機主力，期待成為延續整體營運成長新動力。

家電業務方面，受惠政府節能補助政策延續，業績維持穩定成長，加上雙11、雙12及年底消費旺季推升整體買氣，電視、洗衣機、除濕機及空氣清淨機等品項均有亮眼表現，挹注今年第4季營收動能。

穿戴裝置代理業務亦受惠大眾健康管理意識提升，華米Amazfit銷售較去年同期大幅成長33%。目前華米Amazfit為全球體能耐力大賽HYROX官方計時及穿戴設備合作夥伴，提供全天候健康監測與專業運動數據支援，有效協助運動表現提升。展碁將持續引進高階旗艦新品，深度滿足市場對專業運動應用的需求。

針對AI需求帶動的記憶體、顯示卡與主機板價格走揚，展碁憑藉既有市場布局，使零組件事業維持成長動能，並看好明年仍會有良好表現。公司將持續深耕高階應用市場，並強化通路價值，透過彈性的庫存及價格策略，協助客戶在供應鏈波動下穩定採購並妥善控管成本。

展望2026年，展碁對整體營運維持審慎樂觀看法。公司在AI應用全面推展的趨勢下，將持續深化商用市場佈局；策略方向將聚焦「多元品牌」、「創新服務」、「數位轉型」及「市場深耕」四大主軸，以全方位策略部署靈活因應市場變化，精準掌握新世代商機。