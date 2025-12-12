華城：AI資料中心訂單逾120億元 明年業績占比逾10%

重電廠華城電機總經理許逸德今天表示，華城規劃2026年擴充台中廠超高壓大容量電力變壓器產能，預估2027年2月台中廠產能倍增，另外人工智慧資料中心（AI DC）訂單接到2028年，變壓器接單規模超過新台幣120億元，預估2026年AI DC應用占比超過10%。

在外銷市場，許逸德表示，今年前11月外銷占華城整體業績比重超過55%，預期未來外銷比重會持續增加。

華城下午舉行法人說明會，在產能布局，許逸德表示，華城觀音三廠B廠預計12月底完工試車，規劃2026年第1季投產，主要內外銷中型電力變壓器，屆時原觀音三廠將聚焦生產大型電力電壓器產品。

台中廠擴產方面，許逸德表示持續規劃中，預計2026年初動工興建，預計2027年開始投產，主要內外銷超高壓大容量電力變壓器，到2027年2月開始，台中廠產能可望倍增。

華城說明，台中廠可生產500kV級變壓器，是東南亞最大電力變壓器生產基地，台中廠外銷比重超過9成。

展望未來營運，許逸德表示，華城持續受惠台電強韌電網計畫，以及美國電力基礎建設等外銷市場拉貨；華城在人工智慧資料中心布局成果也持續展現，整體訂單接到2028年，綠能事業明年也可持續成長。

華城說明，持續留意缺工缺料以及電力設備交期變長等變數，控制工程統包量，穩固營運表現，預期今年獲利可維持去年水準。

在外銷市場，許逸德說明，美國17個州的電力公司，都是華城核心客戶，華城近年布局，已經成為核心客戶變壓器供應商。

關於人工智慧資料中心，許逸德指出，在美國「星際之門」（Stargate）計畫首期，華城是變壓器指定供應商，2024年第4季陸續接單，目前在人工智慧資料中心整體電力變壓器接單規模超過新台幣120億元，規劃分階段到2028年出貨。

許逸德表示，今年人工智慧資料中心占華城整體業績比重約5%至6%，預估2026年相關占比可超過10%。

觀察關稅變數，許逸德指出，目前20%關稅之中，華城大約負擔約6%，華城已與客戶達成關稅友好轉嫁的合作模式，預估關稅變數對今年和2026年訂單影響程度有限，預估2027年到2028年新接訂單不會有關稅變數。

在充電樁布局，華城執行長許逸晟說明，已布局2200多個充電樁，還有1000多個充電樁建置，預估明年底充電樁布局數量上看3500個至4000個，今年在台灣充電樁市占率可到15%，預期明年占比提升至20%。

觀察今年前11月產品別占比，華城指出，變壓器業績占比約73.5%，配電盤占比約7.3%，配電器材占比約4.4%，工程統包占比約5.1%。