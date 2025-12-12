快訊

漲風吹向封測業！華東股價衝破天花板 華泰鎖漲停

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。記者余承翰／攝影
台股示意圖。記者余承翰／攝影

記憶體市場波供不應求的熱潮傳導至後段封裝測試廠。在DRAM狂飆之後，NAND Flash價格也跟進大漲，導致封測廠訂單蜂擁而入，產能利用率大幅拉升，甚至醞釀啟動漲價循環，為台灣封測族群帶來最直接的紅利。

在漲價題材與強勁基本面支撐下，12日封測族群多頭熱情不減，其中具記憶體色彩的個股表現尤為搶眼。華東（8110）盤中觸及漲停價59.5元，再創天價！成交量同步倍增至近29萬張以上，穩居台股人氣榜第二名、成交值也衝上第三大。華東強勢表現，也與華邦電（2344）、華新（1605）聯手為華新集團增添年底作帳行情的熱度。

另，華泰（2329）盤中也觸及漲停，並帶動典範（3372）、京元電子（2449）、菱生（2369）、南茂（8150）、同欣電（6271）、福懋科（8131）等封測相關個股聯袂漲逾2%。華泰旗下封測事業以NAND Flash為主，約占營收比重53%，法人看好將受惠於出貨回升及產品組合調整效益。

隨著上游記憶體報價狂升，後段封測廠也準備將成本轉嫁並反映緊俏的產能。業界透露，記憶體封測廠最快將在今年底至明年陸續啟動漲價機制，漲幅預期上看二位數百分比。法人看好，包括力成、南茂、華泰、華東等台灣記憶體封測廠都將成為這波漲價循環的受惠者，營運進補可期。

除了記憶體漲價，封測廠更坐擁AI帶來的長期成長紅利。法人圈指出，AI需求持續攀升正帶動晶片出貨量與系統建置快速增長，形成了台灣供應鏈可望延續至2026年的成長週期。在這波趨勢中，封測廠是「最直接受惠者」。由於AI晶片複雜度提高，對先進封裝的滲透率要求急速增加，使得封測廠訂單動能持續加溫。

封測 記憶體 漲價

