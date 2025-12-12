快訊

統新受波若威帶旺 強勢亮燈漲停

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

光通訊元件廠統新（6426）12日早盤開高後雖遇獲利了結賣壓，但翻黑後立刻止穩，一路上攻，亮燈鎖死。漲停價格97.5元，上漲8.8元，漲幅9.92%，股價直指前高。統新作為波若威（3163）光通訊濾波片供應商，將有望受惠於波若威需求成長所帶動。此外公司在太空應用方面也有著墨，在馬斯克提出太空AI計畫後，太空應用方面更具想像空間。

光通訊的部分，近日輝達更新了Quantum-X矽光交換器的使用手冊，意味著這項產品即將問世，而波若威作為輝達指定合作夥伴，必然有機會從中分一杯羹，一旦開始放量，統新自然有機會連帶受惠，拿下更多訂單。

太空的部分，公司開發出鍍膜技術，主要應用在低軌道衛星裡面的衛星與衛星間的傳輸，目前已切入具體客戶，若是馬斯克的太空AI計畫能夠成功運轉，將會出現大量應用，公司有望被帶動。

太空 光通訊元件 波若威

