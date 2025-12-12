快訊

南投中寮12.5度今水氣增 吳德榮：明冷氣團南侵 這時最冷恐跌破10度

高雄甲仙、台南楠西一夜連環4震 網友驚嚇問：該不會是大地震前震？

鳳凰、雄獅獲獎 旅遊商機俏

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

出國旅遊已經成為國內企業吸引人才必備策略之一，鳳凰旅遊（5706）昨（11）日再度拿下旅行業奧斯卡獎的「2025第十三屆國際金旅獎」及「第三屆品保優旅選」，雄獅旅遊也拿下好成績，兩家業者再獲國際獎項肯定，有助於爭取2026年大型企業獎旅團及吸引消費跟團出遊。

鳳凰旅遊總經理卞傑民分析，政府推動「還假於民」有利民眾出遊，再加上各大企業留才，2026年出境旅遊市場持續看俏，市場競爭會愈來愈激烈，旅行社業者的口碑就相當重要，獲獎也成為吸引企業客戶獎旅團的必備工具。

雄獅旅遊表示，這次「國際金旅獎」十項國內外旅遊產品榮獲高度肯定，獲獎名單橫跨日本、韓國、馬來西亞、非洲等熱門國外旅遊地，更囊括台灣在地深度探索行程。

鳳凰旅遊 馬來西亞 市場

延伸閱讀

鳳凰旅遊集團勇奪國際金旅獎 8金1優

12月追壓軸天文盛事「雙子座流星雨」！雄獅推「懶人追星」，搭藍皮解憂號看流星雨

天生鳳凰命！娶了「4生肖女」旺夫旺家…馬像小太陽、她是全家人軍師

颱風鳳凰重創蘇澳 南方澳進安宮捐200萬元助災民

相關新聞

東陽2025年前11月每股稅前賺6.97元

汽車零組件大廠東陽（1319）11月自結合併稅前盈餘5.39億元，連續五個月呈現月增走勢，更創八個月以來新高，顯見關稅對...

裕慶印尼廠試產 接單可期

裕慶-KY（6957）因應全球供應鏈調整，印尼新廠已正式進入試產階段，除規劃供應電動床機構件業務新客戶需求外，亦積極切入...

運錩技術精進 毛利率成長

全球不銹鋼產業低迷，運錩鋼鐵（2069）技術持續精進，高附加價產品訂單增加，台灣廠加工業務穩健，大陸寧波奇億冷軋廠蛻變為...

鳳凰、雄獅獲獎 旅遊商機俏

出國旅遊已經成為國內企業吸引人才必備策略之一，鳳凰旅遊（5706）昨（11）日再度拿下旅行業奧斯卡獎的「2025第十三屆...

如興拚2026年發股息

如興（4414）昨（11）日舉辦法說會，執行副總許益瑞表示，今年以來受關稅與匯率波動影響，前三季營收小幅下滑，但營業效率...

三商壽法說會／最快明年Q3與玉山金合併 規劃年底前完成92.5億募集

三商美邦人壽（2867）11日召開法人說明會，三商壽表示，新版資本強化計畫及增資承諾書已獲主管機關核准，亦取得新一代清償...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。