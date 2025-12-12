東陽2025年前11月每股稅前賺6.97元

汽車零組件大廠東陽（1319）11月自結合併稅前盈餘5.39億元，連續五個月呈現月增走勢，更創八個月以來新高，顯見關稅對營收的影響已逐漸淡化。累計前11月自結合併稅前盈餘42.42億元，稅前每股盈餘6.97元，創歷年同期次高。

公司表示，今年4月以來市場雖持續著關稅、匯率等不確定因素的干擾，但東陽營運仍發揮應有水準，月月增長，顯示東陽產品具市場競爭力，受到客戶買單，旺季需求熱度不減。因應市場的需求，東陽加速生產、裝櫃，全力滿足客戶成單成櫃一次購足的需求，並持續積極推進科工、七股與新市等新廠建設，滿足未來三至五年成長布局。

東陽認為，關稅問題短期對於消費者、通路端確實會造成影響，但長期需求不受影響。東陽在產品品項與品質上持續努力，目前積極優化產品組合，加速出貨排程，並擴大全球產能布局。