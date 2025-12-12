裕慶印尼廠試產 接單可期

裕慶-KY（6957）因應全球供應鏈調整，印尼新廠已正式進入試產階段，除規劃供應電動床機構件業務新客戶需求外，亦積極切入後倉儲貨架相關產品供應鏈，目前正進行客戶送樣與驗廠作業，為未來業務接單開拓新成長空間。

而隨著新客戶與新產品專案在明年持續發酵，加上多元生產據點效益逐步顯現，有望推動未來營運步入成長軌道，並為中長期營運奠定良好基礎。

裕慶累計前11月合併營收31.49億元、年減6.1%，但集團核心商用展示架業務仍保持成長態勢，助力業務結構持續優化，並挹注整體營運動能逐步回溫。

裕慶指出，商用展示架業務銷售持續展現成長態勢，業務營收占比已連續七個月呈現攀升水準，凸顯旗下客戶對於展示架產品的採購需求持續保持正向趨勢。

此外，觀察多家主要客戶於年底前完成新門市拓點及既有門市改裝升級計畫，有助於後續展示架業務訂單認列，有望進一步推升未來銷售表現。