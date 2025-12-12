裕慶印尼廠試產 接單可期
裕慶-KY（6957）因應全球供應鏈調整，印尼新廠已正式進入試產階段，除規劃供應電動床機構件業務新客戶需求外，亦積極切入後倉儲貨架相關產品供應鏈，目前正進行客戶送樣與驗廠作業，為未來業務接單開拓新成長空間。
而隨著新客戶與新產品專案在明年持續發酵，加上多元生產據點效益逐步顯現，有望推動未來營運步入成長軌道，並為中長期營運奠定良好基礎。
裕慶累計前11月合併營收31.49億元、年減6.1%，但集團核心商用展示架業務仍保持成長態勢，助力業務結構持續優化，並挹注整體營運動能逐步回溫。
裕慶指出，商用展示架業務銷售持續展現成長態勢，業務營收占比已連續七個月呈現攀升水準，凸顯旗下客戶對於展示架產品的採購需求持續保持正向趨勢。
此外，觀察多家主要客戶於年底前完成新門市拓點及既有門市改裝升級計畫，有助於後續展示架業務訂單認列，有望進一步推升未來銷售表現。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言