台微醫（6767）董事長梁晃千昨（11）日在法說會上表示，雖然今年受歐洲訂單遞延影響，但需求端並未明顯下滑，主要為認列時間延後。他強調，公司對2026年的營運進展具高度信心，隨著新型骨水泥在台灣取得健保碼開始銷售、海外臨床數據陸續完成，以及歐洲更換經銷商陣痛期度過，將迎來更積極的成長動能。

梁晃千表示，人口老化加劇、脊椎疾病發病率上升、微創手術的興起以及植入材料和手術技術的進步，共同推動了市場需求的成長。隨著椎管狹窄、退化性椎間盤疾病和椎間盤突出等脊椎疾病的發生率日益上升，尤其是在老年人群體中，對外科手術和脊椎穩定解決方案的需求也隨之成長。過去九年植入物市場以每年4.65%複合成長率成長，到2025年已達到109.6億美金市場規模。

台微醫今年以來營收較去年同期略為下滑。梁晃千指出，今年台灣市場維持穩定、中國大陸市場展現強勁動能，唯獨歐洲市場今年表現相對疲弱，主因在義大利更換大型經銷商，使標案切換期造成短期營收遞延。該區域營運雖受影響，但待轉換期結束後可望恢復正常。

公司同時強調新產品布局將進入收割期，今年包括新型骨水泥台灣取得健保碼開始銷售、產品Tripod-Fix取得巴西與哥倫比亞產品認證，明年可望開始發酵。

其中，骨水泥為高黏度、高單價且具健保給付的醫材，看好其未來成長貢獻。另外，中南美洲是今年新增著墨區域，公司已取得巴西與哥倫比亞產品認證，正處於初步進貨與市場試水階段。

另一方面，大陸市場人工骨產品今年營收貢獻呈現倍數成長；美國市場則採「先臨床、後合作」策略，待歐洲完整臨床數據發布後，再尋求具渠道能力的合作夥伴進入當地市場。