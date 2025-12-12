快訊

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
中菲行董事長錢文君。聯合報系資料照

國內最大的航空物流中菲行（5609）昨（11）日舉行法說會，董事長錢文君看好2026年在AI伺服器、半導體等需求加持，航空貨運市場價量齊揚明年繼續旺；至於海運市場供、需變化會比較大，推估上半年各大航商不會重返紅海，貨櫃輪價格有望獲支撐。

中菲行董事長錢文君昨日首次主持法說會，對於2026年全球海、空運的變動也提出看法，中菲行長期深耕全球的物流市場布局，能提供客戶最強整合且聚焦市場的各種物流解決方案，協助客戶在AI及「Taiwan+、China+」製造布局中掌握成長機會，同時有效管理因運輸擁堵、法規變動及運能調整所帶來的風險，對於明年的營運展望很有信心。

錢文君指出，空運需求主要來自AI伺服器與半導體設備、通訊與電子零組件，以及持續成長的跨境電商。「China+、Taiwan+」製造策略推動生產向東南亞與印度轉移，帶動這些地區以及台灣飛往北美與歐洲的空運量明顯成長。另外，美國調整小額包裹免稅（de minimis）門檻後，部分中國大陸直飛美國的電商包裹量雖有所下降，但更多貨物改由東南亞供應，需求並未消減。

2026的關鍵是如何在新的關稅、合規與運力限制下安全成長，透過靈活的多式聯運能力，例如將急件從海運改空運，或是將交期可控的貨物轉往海運，結合策略性包機服務、深厚的亞洲市場專業經驗、整合倉儲解決方案與健全的合規顧問服務；中菲行已準備好協助客戶，將AI、Taiwan+、China+ 從口號落實為真正可執行的商機，在審慎樂觀卻複雜多變的物流供鏈市場中穩健前行。

在海運市場方面，錢文君進一步分析，新船交付量與相對穩定的燃油價格被結構性瓶頸所抵銷。歐洲主要樞紐港仍面臨壅塞，紅海與蘇伊士改道繞行，各地關稅與碳排相關制度也讓成本結構更加碎片化，部分亞洲-歐洲航線的運價已從不合理低價反彈，但部分跨太平洋航線仍面臨需求偏軟與價格壓力並存的局面。全球班貨櫃輪的準班率雖已回升至約65%，仍低於疫情前水平；對許多貨主而言，在關鍵航線至少提前三周訂艙，已成為標準的風險管理作法。

市場 中菲行 董事長

