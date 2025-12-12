全民權證／富世達 兩檔耀眼

富世達（6805）昨（11）日漲3.5%至1,590元。法人看好，水冷長期趨勢不變，滑軌切入GB及VR系列伺服器應用，將為富世達提供中長期成長動能，故給予「買進」投資評等。

法人分析，過去富世達主要出貨通用伺服器的滑軌，近期公司跨足到AI滑軌；根據供應鏈訪查，目前切入輝達GB300與VR200的滑軌RVL，相較通用伺服器單支滑軌其單價將增逾20%，毛利率也將同步成長，故AI滑軌將成富世達繼水冷快接頭後的另一項成長動能。

權證發行商建議，看好富世達後市股價表現的投資人，可選相關認購權證進行布局。挑選標準，以價內外10%以內、剩餘天數逾150天等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（中國信託提供、記者崔馨方整理）

