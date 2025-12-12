全民權證／順達 押價內外10%
順達（3211）第3季BBU業務暢旺，整體表現亮眼，後續BBU出貨依然可成長。法人預期，AI晶片功耗攀升，推動BBU在2026年平均售價持續提高，看好順達未來展望。
法人指出，資料中心用電中斷風險推升BBU重要性，未來BBU為伺服器標配，且在轉換效率、布局靈活性等有優勢，吸引業者採用。展望第4季，順達受惠北美CSP客戶持續擴建AI基礎建設，增加對新GPU平台拉貨，5.5KW BBU是出貨主流，帶動營收提升，彌補IT電池營收衰退；2026年成長動能來自伺服器BBU業務，非IT業務將持續成長。
權證發行商建議，可買價內外10%以內、離到期日逾90天的認購權證靈活操作。（兆豐證券提供、記者徐牧民整理）
