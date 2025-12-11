網通廠台揚（2314）昨（11）日舉行線上法說會，總經理吳永欽表示，大客戶打造「史上最厲害高軌衛星」並且升空，預計出貨動能從本季延續到明年，O-RAN產品陸續打入美國、歐洲客戶，明年可望有商業落地效益貢獻，可望推升營運表現。

台揚前三季每股淨損4.71元，公司表示，虧損已較去年收斂，第3季起營收增溫，主因行動端營收成長，貢獻營收來到26%，主力衛星業務貢獻營收約48%。

吳永欽表示，全球營運商關注開放網路O-RAN布局，美國、日本、歐洲均有商業化規劃，台揚打造sub 6G的RU產品，攜手CU、DU供應商合作，目前已經打入美國公眾網路、歐洲的德國客戶，2027年可望加入新客戶，累計出貨20萬台RRH，包含3萬台RU。

衛星部分國際競爭激烈，而台揚大客戶日前發射新衛星，是史上最厲害的高軌衛星，在速度、頻寬等領域，具備與低軌衛星競爭的必要條件，吳永欽表示，衛星發射到入軌需三到四個月，客戶將在明年推出新服務，台揚供應使用者終端產品自今年第4季開始出貨，可望一路延續到2026年。法人關注何時可轉虧為盈，台揚僅表示，衛星產品出貨可推升營運表現。

台揚持續透過私募案引進新策略投資人，公司表示，私募案效力持續到明年6月，目前持續進行中，將觀察市場環境及資金需求，評估最適合的方式。