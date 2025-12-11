快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

工業電腦廠捷波（6161）總經理林建宏昨（11）日於法說會表示，預期2025全年營收將年增雙位數百分比，2026年在邊緣AI專案動能延續，加上歐美市場零售專案挹注，以及美國訂單回籠下，看好業績將持續成長。

林建宏表示，在邊緣AI專案部分，今年下半年已開始陸續出貨，相關專案成長動能將延續到2026年。而在關稅爭議逐漸落幕下，美國市場訂單已陸續回籠，加上不少公司前進美國設廠，為捷波帶來新的生意機會。且歐美市場陸續有接到零售市場重要專案，預計2026年第2季出貨。

受匯率波動及大型專案毛利率較低影響，捷波近幾季毛利率呈現下滑走勢。對此，林建宏分析，該公司過往毛利率介於30%至36%，2024年之所以呈現40%以上，除了匯率穩定助攻，也和EMS專案出貨較少有關。

