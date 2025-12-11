正文四方向衝 AI 營收

快訊

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
正文董事長陳鴻文。聯合報系資料照
正文（4906）昨（11）日舉行法說會，董事長陳鴻文表示，看好AI驅動網路變革，積極布局光網路、邊緣AI產品、毫米波FWA及加值整合應用，力拚2026年AI相關業務營收占比達兩成。

正文總經理李榮昌指出，今年是「正文轉型挑戰年」，用戶端設備產品轉為電信直供模式，減少代工，生產基地從中國大陸轉移到越南，同時積極投入新技術，雖然導致營收衰退，但毛利率逆勢回溫，第3季毛利率來到16.3%，且本業持續獲利，惟受匯損影響，正文前三季每股淨損0.45元。

陳鴻文表示，AI浪潮先帶起大型資料中心的戰爭，接下來走向網路AI化，輝達投資諾基亞就是著眼網路AI化，而AI也會加速網路變革，驅動網路快速發展，「光」是唯一解方。

正文技術發展方向也聚焦「光」，李榮昌表示，AI加速電信及有線電視業者加速技術升級到光網路，除了新終端產品加入AI功能，既有終端設備也可透過正文更透過SoM（System on Module），結合AI算力的Edge AI BOX路由器，讓終端加速AI化，搶進行業、企業用及家用市場需求。

正文執行董事楊正任認為，速度、頻寬、低延遲是AI時代的網路三大關鍵，從數據中心、企業，消費端將帶來三大浪頭，正文要超前部署從家用端跨向數據中心的網通需求。

