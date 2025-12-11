洋基奪200億元大單

半導體設備廠洋基工程（6691）接獲美系記憶體大廠逾200億元大單，推升今年底在手訂單上看550億元，創新高，預期2025年營收可望繳出突破200億元大關、創新高佳績，公司看好2026年業績持續喊衝。

洋基工程昨（11）日受邀參加群益證券2025第4季投資論壇，揭露近來新接訂單再創新高，包括美系記憶體大廠的逾200億元工程大單，這是該公司歷來最大筆單一訂單，預計2027上半年完工。

洋基工程亦接獲PCB廠定穎泰國廠的廠務工程，及自地委建廠房廠務及機電工程兩案訂單，總金額近15億元。

洋基工程昨天股價跌5元、收565元。

洋基工程接單暢旺，前三季毛利率18.9%，優於公司預期，展現優化成本掌握的努力，稅後純益20.06億元，年增47%，每股純益16.64元。

洋基工程預估，截至今年底在手訂單規模將超越550億元高檔，交期到2027年，除挹注今年下半年營運優於上半年，2026年也將是營收大幅成長的好年。

洋基工程近二年轉型從科技業的機電、無塵室領域拓展至民生商業、數據中心等新領域，期分散產業風險。在建工程相當多元，除本業半導體外，還增加數據中心、台灣艾司摩爾（ASML） 林口園區統包工程、富邦高雄凹子底民生商業工程開發等案。

洋基工程承攬精材廠務工程合約金額13.65億元，其後合計再拿下9.17億元合約。精材先前通過資本支出計畫，將斥資16.8億元興建新廠的無塵室與廠務設施，並投入280萬美元購置研發設備。其中，新廠主要是因應母公司台積電提供的蘋果手機晶片的晶圓測試訂單。