佳世達 AI 金雞 德鴻掛牌首日漲27%

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

專業語音、客服AI技術業者德鴻科技（6910）昨（11）日以每股31元掛牌上櫃，早盤以40.5元開出，最高來到40.95元，最後收39.6元，上漲8.6元，漲幅約27%，開啟蜜月行情。

德鴻是佳世達轉投資「AI金孫」，近十年轉型數位轉型方案、雲端和語音AI技術業者，營收逐年成長。德鴻資深副總經理曾政行表示，客服系統與代理軟體服務偏重人力，公司近幾年平均毛利率在54%至56%，若不計人力成本影響，毛利率逾七成。

德鴻Voice AI（語音AI）產品在今年和電信龍頭合作通訊平台，並取得國內前三大金控之一的雲端通訊平台POC驗證計畫，AI產品包括語音機器人及雲端客服系統，有效提升金融客戶催收效率與減少重複人力工作。

