國泰證App 升級 奪金彝獎

身為「數位券商」領航者，國泰證券在2025年全面升級「國泰證券App」，從介面設計、服務體驗到內容功能，皆煥然一新，榮獲國內證券期貨業最高榮譽──第18屆《金彝獎》傑出金融創新獎肯定。

國泰證券表示，在金融科技快速演進時代，唯有持續傾聽客戶需求、勇於突破市場框架並探索「產業無人區」，才能真實解決投資痛點，打造最貼近生活、也最懂用戶的數位投資平台。

國泰證券堅持創新初衷，不僅每月推出全新服務，近兩年累積推出近25項領先業界功能，打造市場新標準，刷新大眾對券商App的期待。例如率先導入區塊鏈應用，在會員專區導入遊戲化任務、NFT會員卡等互動設計，吸引超過29萬名會員參與，用戶互動率提升35%。

為解決客戶臨櫃調額痛點，國泰證券也領先業界導入新驗證方式，可以全線上調額，促進客戶交易量提升，人均成長高達220%；另外，國泰證券結合集團資源，將「小樹點」導入台股定期定額投資情境，讓日常生活消費回饋點數直接折抵投資金額，等於以「無痛投資」方式參與證券市場，協助大眾放大回饋價值、「點數」成金。

國泰證券以客戶需求出發打造專屬投資體驗，2025年以大數據與AI為基礎，涵蓋行為、偏好、資產配置、投資旅程等多面向資料，能依不同客戶群匹配最合適服務與推播訊息，主打「客戶還未開口、服務資訊就到手」，透過數據分析、精準分類客群需求，落實「千人千面」客製化服務，讓每位用戶都能在「國泰證券App」裡找到屬於自己的投資節奏。

國泰證券總是在意客戶需求，憑藉好懂、好用兩大優勢，「國泰證券App」月活躍用戶數已連續十個月突破百萬，客戶黏著度年成長更逾80%，顯示在數位金融長期布局方向深受肯定。

未來將持續秉持專業、創新、以客戶為本精神，深化數位服務與智能工具，打造更直覺、更貼心的投資體驗，陪伴用戶在理財旅程中穩健前行。

若欲瞭解更多相關資訊與服務內容，請至國泰證券官網查詢https://www.cathaysec.com.tw查詢。