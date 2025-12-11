川湖利多 股價上看4,930

各大雲端服務廠（CSP）持續上調資本支出，市場對AI熱度不減，其中川湖（2059）受惠機架級AI伺服器價值提升，產品組合升級，更多導軌套件將帶動毛利率上升，高盛證券、摩根士丹利（大摩）證券一致點讚，看好未來營運展望。高盛、大摩分別給予川湖「買進」、「優於大盤」評等，目標價維持4,930元、4,750元。

高盛指出，川湖目前在GPU架構和ASIC AI伺服器領域皆擁有高市占率，在市場建立極高進入門檻。隨AI伺服器架構複雜度上升，客戶將更加依賴技術領先者，確保川湖保持市場領先地位並支撐營收增長。高盛認為，川湖積極轉向推出符合客戶需求的高階導軌套件，將有助獲利上升，川湖毛利率從2024年第1季的62.3%上升至2025年第3季的74.6%。

大摩表示，預估川湖2025年第4季營收表現優於預期，同時對2026年展望保持正面態度，鑑於其在幾乎所有AI伺服器專案中占據主導地位，視其為AI建置浪潮下的強勢受惠標的。

另外，市場擔憂川湖在輝達下一代架構Rubin世代機架中導軌市占率問題，根據大摩產業調查顯示，目前川湖正與客戶協商，不過公司不太可能對外授權專利。