楠梓電 AI訂單看到半年後

PCB廠商楠梓電（2316）近年轉型布局高階應用有成，楠梓電昨（11）日召開法說會提到，人工智慧（AI）訂單能見度達2026年上半年，2026年目標AI相關營收占比再拚新高逾40%，隨AI驅動力拚營收回到十年前高峰，並以高階產品優化營運，目標推進獲利表現。由於AI需求能見度明確，初步看來明年營運目標至少維持雙位數成長。

楠梓電說，由於AI營收占比拉升，消費產品比重大幅下降，未來兩年將持續追隨AI／HPC成長，調整設備與擴充轉做高階應用，抓緊AI成長腳步。

楠梓電已預告，2026年看來AI需求仍旺，產能吃緊方面仍在調整生產結構，積極開發高層板（HLC）應用，產品方面則是積極開拓高階應用。

楠梓電原先估計今年AI相關營收占比達18%至19%，但實際營收占比已超出預期，公司在法說會上提到，產品應用延續去年AI營收占比拉升，統計今年前三季AI相關高速運算HPC占比已達到約33%，通訊34%，公司在AI重大轉型帶動高階應用，AI能見度佳，去年HPC僅約一成。

外界關注年報提及的人形機器人應用布局，楠梓電說，已有接單配合海外的客戶生產，公司看待是未來趨勢，目前剛在起步階段，營收占比仍低。

法人關注的業外處分，楠梓電說，短期不會再處分滬電，由於滬電本身也有在H股掛牌的計畫，先前處分部分股權僅用於楠梓電資本支出增加的資金所需，由於公司針對高階製程擴充，應對HPC前製程濕製程產線需求產能可望再提升，希望設備擴充明年第3季全數完成，廠房產能仍有15%至20%空間可擴充暫無新購置廠房規畫。

楠梓電表示，AI／HPC應用主要配合PCIe加速卡應用，以HDI十層板以上支援，加速卡用板已接獲客戶要求提高產能，高階產品可望挹注毛利率表現轉佳。