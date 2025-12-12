光洋科2026年營運樂觀 看好前段半導體、高容量硬碟靶材雙引擎熱轉

先進材料暨循環經濟廠光洋科（1785）昨（11）日舉行法說會，董事長兼總經理黃啓峰指出，憑藉獨特的「材料 +密閉循環」模式，掌握AI需求、地緣政治及節能趨勢下的產業變革優勢，持續聚焦VAS（非貴金屬加值服務收入），看好前段半導體與高容量硬碟靶材的雙引擎驅動，樂觀看待明年營運表現將優於今年。

黃啓峰指出，光洋科的VAS收入排除貴金屬原料波動影響，反映實質的加值服務與獲利能力。今年前三季VAS營收達47.72億元，年增約7%。

從產品結構觀察，VAS業務大幅集中於高階應用，儲存媒體靶材占VAS比重42%，居全球第一；電子半導體靶材（含前、後段）占36%，兩大核心業務合計占VAS 78%，光洋科2022年切入半導體前段製程，也提升VAS業務比重，當時VAS占營運4% ，目前已接近20%。

在儲存業務方面，AI數據中心高容量儲存的需求爆發，傳統硬碟和固態硬碟互補，光洋科副總經理鍾怡歡表示，硬碟客戶的需求爆發，目前訂單能見度達12個月以上，除了透過提高稼動率滿足需求，也評估擴產的可能。隨著硬碟單碟容量推向30TB甚至50TB，新一代HAMR技術將使靶材中的非貴金屬用量增加，樂觀看待此趨勢推升VAS收入占比，強化獲利結構。

光洋科表示，目前密閉循環營運模式成為關鍵競爭利基，公司技術上能對金、銀、鉑、鈀、銦、鎵等七種關鍵元素進行回收與提純，確保七到八成的原料來自內部回收，近期中國大陸出口管制升級，在地供應的優勢也降低原料供應的不確定性。

光洋科先前公告11月營收38.16億元，創新高，月增14%，年增26.3%；前11月營收353.64億元，年增31.8%。今年第3季歸屬母公司業主淨利6.94億元，擺脫第2季虧損，年增51.5%，每股純益1.17元；前三季歸屬母公司業主淨利7.53億元，每股純益1.27元。