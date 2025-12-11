期貨商論壇／永續期 避險操作
聯準會FOMC會議決議再次降息1碼，期貨法人表示，聯準會降息決議公布後，集中市場加權指數昨（11）日早盤創高後震盪盤跌，有利多出盡味道，宜留意回檔風險，可利用永續期貨進行避險操作。
永豐期貨分析，此次FOMC會議投票分歧擴大，顯示委員對進一步寬鬆政策的看法日益謹慎，會後聲明重新納入「the extent and timing」措辭，強烈暗示連續降息周期將告一段落，未來降息步調會明顯放緩，可以看到FedWatch在未來兩次會議維持利率不變機率皆高於五成。
這與最新點陣圖顯示的2026年至2027年每年僅降息1碼的預期相符，反映利率正逐漸接近長期中性水準。同時，聯準會下修通膨預估，今明兩年的失業率預估則是持平，表示對經濟前景維持樂觀態度。
除利率調整，此次會議焦點是重啟資產購買。在12月1日結束縮表操作後，聯準會隨即宣布自12月12日起，將每月購買400億美元的短期國債，預計持續四個月。
期交所的臺灣永續期貨屬於小型契約，交易門檻低，主要追蹤臺灣永續指數，該指數由永續表現較佳的上市櫃公司組成，與加權指數相關性高，資金運用也更為靈活。但須注意的是留意風險，做好資金管控。（永豐期貨提供）
（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言