楠梓電法說會／AI訂單能見度直達2026年上半 營收占比再拚新高逾40%

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
楠梓電董事長徐漢忠（右）、副總呂淑芬。記者尹慧中／攝影
老牌PCB廠商楠梓電（2316）轉型布局高階應用有成，公司11日召開法說會提到，AI訂單能見度達2026年上半年，2026年目標AI相關營收占比再拚新高逾40%，整體力拚營收回到十年前高峰，並以高階產品優化營運，目標推進獲利表現，AI需求能見度明確下，初步看來明年營運目標可確定會持續至少維持雙位數成長。

楠梓電也說，由於AI營收占比拉升，消費產品比重大幅下降，公司未來兩年將持續追隨AI/HPC成長，持續調整設備與擴充轉做高階應用，抓緊AI成長腳步。

楠梓電已預告，2026年看來AI需求仍旺，產能吃緊部分仍在調整生產結構，積極開發高層板（HLC）應用，產品型態方面持續開拓高階應用。

楠梓電原先估計今年AI相關達18-19%，實際營收占比已超預期，公司11日法說會上更新提到，產品應用延續去年AI營收占比拉升，統計今年前三季高速運算HPC占比已達達到三成約33%，通訊34%，公司在AI重大轉型帶動高階應用，AI能見度佳，去年HPC僅約一成。

外界關注年報曾提及人形機器人應用布局，楠梓電說，已有接單配合海外的客戶生產，公司看待是未來趨勢目前剛起步階段，不過目前營收占比仍低。

有法人關注業外處分，楠梓電說，短期不會再處分滬電，滬電本身也有H股掛牌計畫，先前處分部分股權僅用於楠梓電資本支出增加的資金所需，由於公司針對高階製程擴充，應對HPC前製程濕製程產線需求產能可望再提升，希望設備擴充明年第3季全數完成，廠房產能仍有15-20%空間可擴充，暫無新購置廠房規畫。

楠梓電也說，AI/HPC應用主要配合PCIe加速卡應用，以HDI十層板以上支援，加速卡已接獲客戶要求提高產能，高階產品可望挹注後續毛利率表現轉佳。

