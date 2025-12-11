台股創新高遭壓反黑 台積電今除息5元卻大跌2％收盤

美國聯準會降息1碼，美股四大指數收紅，台股早盤順勢刷出2萬8568點的盤中歷史新高，但隨著美股電子盤走低，台股不敵獲利了結賣壓而遭反殺，終場加權股價指數以2萬8024點作收，大跌375點，跌幅1.32％，成交量5178億元。

資深分析師許博傑表示，美股電子盤走跌主要是因為「未來」降息幅度不如預期，電子盤反映了市場的失望，而台股則是跟進美股電子盤腳步走跌，同時，台股先前漲太多也是原因，台股短期內以區間震盪機會較大，且外資即將放假，下周指數空間有限。

台股刷新指數紀錄後遭壓回，凱基投顧指出，台股從4月川普宣布對等關稅後的重挫到反彈回升，一路上出現過多次的創高後壓回的模式，台股最近一波從2萬6395點漲到2萬8568點，已上漲2千多點，漲高後獲利了結的賣壓此時出現。

其次，台積電除息前，外資買超數較多，除完息後，買盤減弱，台積電在秒填息並衝高至1515元後也快速下殺，終場以1470元收盤，下跌30元，跌幅達2％，比大盤跌更多。

凱基投顧指出，聯準會雖然降息1碼，但對於未來降息預期有雜音，明年可能只降1碼與市場期待的2、3碼有很大距離，市場擔心降息碼數變少也反映在股價上。甲骨文營收不如預期，加深市場對AI的疑慮。

凱基投顧認為創高後拉回收回，今年4月以來共出現過6次，經驗顯示每次創新高後拉回都還會有高點，以短期漲多修正、聯準會降息雜音視之即可，不必過度憂慮。尤其，聯準會上修對美國GDP成長率的預估至2.3％，經濟成長率上修難道是利空？

投資人應關注AI發展，凱基指出，AI長期趨勢並未改變，且上市公司獲利都是上修，台股今年14％，明年20％，獲利仍然成長，短期只是漲多、指數經歷震盪的過程。