台積電斷電不怕！尖點等4強創天價、定穎投控爆量助陣 PCB 逆勢突圍

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
尖點董事長林序庭（左）與總經理林若萍。記者尹慧中／攝影
Fed如預期降息1碼，昨夜美股四大指數全面收高，但11日美股期指走弱，使得亞股早盤普遍開高走低。台股更在台積電（2330）開盤「秒填息」後迅速轉弱，由紅翻黑並跌破5日線，盤中重挫超過300點，各大類股相繼中箭落馬，市場情緒急速轉冷。然而，PCB概念族群憑藉著AI伺服器與高速網通的強勁需求，展現強硬抗跌氣勢。

在大盤震盪走低之際，尖點（8021）、晟鈦（3229）強勢鎖住漲停，而銅箔基板廠金居（8358）在解禁後續創天價292.5元，帶動尖點、台虹（8039）、台燿（6274）也同步創下歷史新高，加上鉅橡（8074）、定穎投控（3715）、富喬（1815）等個股攜手走強下，成功在市場波動中突圍。

法人指出，受惠於美國大型科技股在AI與高速運算領域的創新不斷，全球科技景氣正迎來一波長期的擴張週期。AI需求正帶動晶片出貨與系統建置急速成長，使台灣供應鏈的成長動能可望持續至2026年。

特別是AI伺服器、高速交換器與高速網通設備需求的持續增溫，不僅大幅改善了PCB產業鏈的產能利用率，更顯著提升了訂單能見度，使相關概念股成為市場資金追捧的焦點。

其中，定穎投控今日量價俱揚，近午成交量已較昨日放大近3倍、達近6萬大張，股價最高來到127元，逼近前高130.5元。

定穎（6251）投控泰國廠新產能正式加入後，生產重心鎖定高階汽車板、伺服器板與交換器板，不僅已量產高階汽車板，更同步試產GPU主板，良率提升速度優於預期。

法人指出，泰國廠已陸續通過GPU、Switch與ASIC主板認證，成為少數位於中國以外、具備高階製程能力的PCB生產基地，技術層級達八階HDI與22～48層HLC，自動化程度高，能滿足美系AI客戶加速分散地緣風險的迫切需求。

隨著泰國廠高階產能開出，定穎明年上半年可望量產GPU與Switch主板，下半年則輪到ASIC主板全面接力，產品組合優化將推動獲利表現。

AI 市場

