快訊

撐就業市場…Fed再降息1碼至3.5-3.75% 符合預期

聽新聞
0:00 / 0:00

匯率期 避險優選

經濟日報／ 記者周克威整理
匯率期 避險優選。路透
匯率期 避險優選。路透

聯準會（Fed）於9-10日召開聯邦公開市場委員會（FOMC）會議，市場對降息1碼信心強烈，在即將宣布降息前夕，美國公布優於預期的就業市場數據，JOLTS報告顯示，職位空缺數量10月小幅增至767萬個，高於9月的765.8萬個，凸顯勞動市場仍具韌性。

本周市場迎來超級央行周，包括澳洲央行和美國聯準會等多家主要央行將公布最新利率決策。打頭陣的是澳洲央行維持利率不變，推升澳幣走高；日本央行將於18日起召開一連兩天的貨幣政策會議，日本央行總裁植田和男近日連續釋出貨幣政策轉向訊號，可能升息1碼。

技術面來看，美元指數近期回測99關卡出現買盤拉抬，接連收下影線，同時下檔季線提供支撐，因此短線維持箱型區間震盪機率較高。美元指數是由美國貿易往來最重要的六大貨幣所組成，分別是歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典幣、瑞士法郎，因此投資人若持有日圓及美元商品，建議投資人可利用台灣期交所發行的美元兌日圓匯率期貨（XJF）來作避險工具。（元富期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

日本央行 美國聯準會 市場

延伸閱讀

市場靜待聯準會決策 新台幣小幅收升、31.2元續盤整

集團股誰接棒？台塑集團＆華新集團大爆發後...

謝金河：鴻海會不會是今年的台達電？預見2026年的潛力股

全球央行分歧 美元有壓

相關新聞

新創總會喊話孵更多金雞母

中華民國全國創新創業總會（新創總會）昨（10）日發布《2026創新創業白皮書》。身兼總會長的家登（3680）董事長邱銘乾...

輝達H200晶片獲准銷陸鴻海緯創英業達將受惠

川普政府允許輝達H200晶片銷陸，研調機構集邦科技（TrendForce）昨（10）日分析，H200效能較H20大幅提升...

證交所攜投信 赴日交流

臺灣證券交易所積極推動商品國際化，落實主管機關將台灣打造為亞洲資產管理中心的政策，董事長林修銘偕同六家台灣投信公司（群益...

達麗屏東車站都更案簽約

達麗建設（6177）拿下的「屏東火車站東側土地公辦都市更新案」昨（10）日舉辦簽約儀式，達麗董事長謝志長表示，該案為公司...

保瑞期 保守操作

保瑞（6472）11月營收年減10.8%，前11月營收年增4.8%，主要受感恩假期影響，北美市場工作天數減少，加上11月...

期交所赴阿布達比引資

為呼應金管會推動我國成為亞洲資產管理中心的政策目標，臺灣期貨交易所於12月赴阿拉伯聯合大公國參加阿布達比金融周（Abu ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。