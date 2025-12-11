聯準會（Fed）於9-10日召開聯邦公開市場委員會（FOMC）會議，市場對降息1碼信心強烈，在即將宣布降息前夕，美國公布優於預期的就業市場數據，JOLTS報告顯示，職位空缺數量10月小幅增至767萬個，高於9月的765.8萬個，凸顯勞動市場仍具韌性。

本周市場迎來超級央行周，包括澳洲央行和美國聯準會等多家主要央行將公布最新利率決策。打頭陣的是澳洲央行維持利率不變，推升澳幣走高；日本央行將於18日起召開一連兩天的貨幣政策會議，日本央行總裁植田和男近日連續釋出貨幣政策轉向訊號，可能升息1碼。

技術面來看，美元指數近期回測99關卡出現買盤拉抬，接連收下影線，同時下檔季線提供支撐，因此短線維持箱型區間震盪機率較高。美元指數是由美國貿易往來最重要的六大貨幣所組成，分別是歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典幣、瑞士法郎，因此投資人若持有日圓及美元商品，建議投資人可利用台灣期交所發行的美元兌日圓匯率期貨（XJF）來作避險工具。（元富期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）