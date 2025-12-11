八方雲集11月合併營收年增11% 漢來11月營收年增10%

餐飲股11月營收旺，其中，代表庶民剛需的八方雲集（2753）表現在餐飲股居冠，昨（10）日公告11月合併營收7.68億元，年增11.6%，創下單月歷史新高紀錄，且連兩個月營收攻頂。

八方雲集前11月營收已達80.2億元，年增10.1%。漢來美食、亞洲藏壽司亦創下同期新高。

八方雲集表示，營收表現亮眼的主因是展店策略與雙品牌商品組合綜效的顯現，截至上月底為止，集團全球總店數達1,389家，其中台灣1,298家、香港78家、美國13家，較去年同期淨成長19家。

漢來美食11月營收為5.4億元，年增10.7%；累計前11月營收為56.73億元，年增5.91%，創同期新高。公司表示，隨著餐飲市場進入年度尾牙及農曆春節的預訂旺季，旗下19個品牌共53家餐廳持續加速動作，全力刷新年度目標。

亞洲藏壽司11月營收4.4億元，年增13.8%。累計前11月營收52.4億元，年增7%。公司表示，主要受惠哆啦A夢扭蛋首次亮相，滿額贈萌力攻勢登場，首波小巧又萌的壓克力立牌助攻。