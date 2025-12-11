國光生 CDMO 大躍進

疫苗大廠國光生（4142）董事長詹啟賢昨（10）日表示，明年代工業務CDMO的國際合作業務將倍增，南半球流感疫苗市場打開，加上腸病毒肆虐下疫苗全面布局東南亞，國光明年營運動能有望大增。

國光生昨日召開法人說明會，由董事長詹啟賢主持。國光生表示，未來看好海外成為主要成長動能，尤其CDMO有望大躍進，明年目標倍增。

另外，今年流感疫苗廠已通過巴西GMP查廠認證，但需拿到藥證後才有望貢獻營收，但南半球市場「門已打開」，隨著國際訂單成長及南半球市場拓展、腸病毒疫苗東協市場布局有成，公司將進入第二階段成長期。

國光生表示，明年國際合作預計進入收成期。國際合作生產的重組蛋白流感疫苗，在歐盟、英國市場銷售持續成長，明年量能估倍增。

此外，也增添CDMO合作生產新蛋白質疫苗產品，今年6月及11月歐洲、美國技術轉移團隊來台與國光生產團隊面對面，針對新的合作生產案進行技術對接，將於2027年開始美國、歐盟商業批次生產。