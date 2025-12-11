統一超11月業績 向上

統一超（2912）昨（10）日公布11月營收293.6億元，年增3.5%，創同期新高；累計前11月營收為3,202.1億元，年增3.7%。

統一超指出，其轉投資事業包括菲律賓7-ELEVEN、統一生活（康是美）、統一資訊、21世紀、統一百華等亦同步成長，持續挹注整體營收表現。

台灣7-ELEVEN持續擴展門市與智FUN機等多元服務通路，全台服務據點合計已超過8,200家，因應11月7-ELEVEN DAY購物節、雙11購物節、黑五、政府普發萬元、立冬降溫等重大節令與活動，藉由「uniopen會員生活圈」串聯線上線下多元銷售渠道，推動多元商品與創新服務，透過多元行銷活動滿足消費需求，帶動業績持續向上。

台灣7-ELEVEN深耕擁有1,900萬會員的「uniopen會員生活圈」，11月持續整合集團旗下生活品牌通路串聯「中國信託uniopen聯名卡」，推出疊加點數回饋搭配指定日與節慶加碼優惠，另於「uniopen PRIMA會員訂閱制」持續舉辦差異化會員優享活動，帶動會員貢獻穩健成長。

台灣7-ELEVEN因應氣溫驟降搶攻「冒煙商機」，以「名鍋盛典」主題推出各式話題鍋物，今年擴大引進「饗喫鍋」火鍋專區；「星級饗宴」則日本和倉溫泉「加賀屋」跨海聯名，多元商品結構推升整體鮮食成長近一成。此外，並積極擴大現煮咖啡、現調茶飲服務，透過多元品牌策略與創新商品為核心，帶動CITY系列飲品業績成長近一成。