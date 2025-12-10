GOGOLOOK營收／11月1.02億元創新高 累計9.47億元超過去年全年

信任科技服務商GOGOLOOK（6902）10日公布11月合併營收，持續受惠於東南亞市場擴張與多元產品線布局，單月營收1.02億元，月增5%，年增12.3%，創下歷史新高。今年1至11月累計營收達9.47億元，已超越去年全年營收，較去年同期成長21.2%，同步刷新歷史同期紀錄。

展望未來，Gogolook今年與明年營收成長皆目標優於產業平均，持續創下新高，而消費者防詐、企業端防詐與金融科技服務等三大業務同步擴張，並以金融科技服務的成長動能最為強勁。Gogolook看好全年獲利表現，第4季在行銷費用回歸常態與營收持續成長下，獲利將顯著增加。在跨越關鍵規模（critical mass）後，營收成長但營運成本增幅相對有限，加上AI導入持續提升營運效率，明年起獲利亦可望大幅提升。

金融科技服務上，JUJI招財麻吉推廣成果持續擴大，今年營收將呈倍數成長，服務的優勢在於流程全面自動化，大幅降低核貸過程中的人力成本與縮短等待時間，較傳統的獲客方式效率高，同時運用AI持續優化風險控管亦有助維持低延滯率。袋鼠金融持續擴充產品與服務數量並積極強化流量變現效率。整體金融科技事業在高成長下，可望於明年開始貢獻獲利。

消費者防詐服務方面，Whoscall MAU（月活躍用戶）在泰國與菲律賓目前持續高成長，將帶動全球用戶規模穩健成長。Whoscall訂閱收入可望受惠於第3季新推出的多人訂閱方案，並以差異化定價策略提升付費比率。數位廣告收入則逐漸穩步回升，在MAU持續提升下可望持續成長。

企業端防詐服務方面，海內外多項合作案可望陸續轉為營收，收購ScamAdviser將併入整年度營收，將持續成長。防詐情資解決方案（ASI）已在日本、新加坡、歐美市場落地應用，營收將持續擴大，而Watchmen商譽保護服務將更偏重代理商銷售模式在海內外推廣，以提升銷售效率。