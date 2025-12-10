快訊

撐就業市場…Fed再降息1碼至3.5-3.75% 符合預期

聽新聞
0:00 / 0:00

聯發科 兩檔聚焦

經濟日報／ 記者周克威整理

聯發科（2454）今年營收將創歷史新高，未來受惠手機晶片與ASIC雙引擎帶動，法人看好明年營收將飛越200億美元大關，為台股IC設計業第一家。

聯發科第4季營收財測為1,421億元至1,501億之間，約季成長0~6%、年成長3~9%，毛利率區間為46%上下1.5個百分點，在法說會中，重申目前ASIC產品未有任何遞延，且已經TAPE OUT，更提到明年貢獻十億美元營收展望未變，也會集中在明年下半年認列，在長期展望方面，聯發科認為未來AI ASIC TAM高達500億美元，聯發科目標占約10~15%市場，市場看好明年業績持續成長。

權證券商建議，建議利用價內外10%以內、可操作天期四個月以上的商品介入。（元大證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

營收 聯發科

延伸閱讀

至上、創意 認購給力

台燿、定穎 四檔有戲

創意、聯發科 四檔動能強

外資齊押AI 2026成長動能強勁 點名5大台鏈為大贏家

相關新聞

新創總會喊話孵更多金雞母

中華民國全國創新創業總會（新創總會）昨（10）日發布《2026創新創業白皮書》。身兼總會長的家登（3680）董事長邱銘乾...

輝達H200晶片獲准銷陸鴻海緯創英業達將受惠

川普政府允許輝達H200晶片銷陸，研調機構集邦科技（TrendForce）昨（10）日分析，H200效能較H20大幅提升...

證交所攜投信 赴日交流

臺灣證券交易所積極推動商品國際化，落實主管機關將台灣打造為亞洲資產管理中心的政策，董事長林修銘偕同六家台灣投信公司（群益...

達麗屏東車站都更案簽約

達麗建設（6177）拿下的「屏東火車站東側土地公辦都市更新案」昨（10）日舉辦簽約儀式，達麗董事長謝志長表示，該案為公司...

保瑞期 保守操作

保瑞（6472）11月營收年減10.8%，前11月營收年增4.8%，主要受感恩假期影響，北美市場工作天數減少，加上11月...

期交所赴阿布達比引資

為呼應金管會推動我國成為亞洲資產管理中心的政策目標，臺灣期貨交易所於12月赴阿拉伯聯合大公國參加阿布達比金融周（Abu ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。