華城 挑價內外15%

華城（1519）11月營收19.75億元，年成長17.21%，月減11.48%；累計前11月營收達205.34億元，年成長23%。

展望後市，法人指出，超大規模資料中心提供雲端運算服務、儲存和其他IT基礎設施服務，包含了至少5,000台伺服器。單一超大規模資料中心的耗電達150MW，分別在北美、歐洲、亞洲快速發展，而華城持續保有出口美國的優勢，看好AI用電需求大增，所帶動在發電端、用電側的電力產業革新，其中，華城以SMR或者燃氣發電機組發電，仍需要透過中壓變壓器進行電力轉換，後市營運持續看好。

權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距離到期日120天以上的認購權證。（凱基證券提供）

