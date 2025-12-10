聽新聞
光寶11月合併營收月減6% 和碩減13%
電源大廠光寶（2301）昨（10）日公告11月合併營收142.46億元，月減6.3%，年增13.8%；前11月合併營收1,511.81億元，年增22.2%。
展望未來，光寶先前表示，AI算力大幅提升，對電源需求強勁，該公司「被客戶追著跑」，看好明年雲端相關電源業務營收翻倍增長。
【記者吳凱中／台北報導】和碩（4938）昨（10）日公布11月合併營收1,018.01億元，月減13.6%，年減3.74%，反映三大產品線出貨下滑；前11月合併營收1兆173億元，年減0.55%。
近期記憶體價格飆漲，影響2026年消費性電子產業需求，對此，和碩董事長童子賢昨日分析，資訊產業特色就是季節變化相當快，台灣產業在過去三、四十年來歷經多次季節變化，已經鍛煉出可以應對的體質。
