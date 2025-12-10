矽力11月合併營收月增10% 世芯增1.9%

電源管理IC廠矽力-KY（6415）昨（10）日公布11月合併營收17.49億元，月增10.1％，年增7.1％；前11月合併營收167.61億元，年增1.8％。

矽力先前提到，車用業務預期受惠中國大陸電動車客戶群發展與滲透率提高，加上其相關新產品挹注，估計將是短期與中期成長重點；消費性應用方面，該公司也有新產品逐步進入量產；工業類應用則從第3季開始看到一些復甦力道。

【記者鐘惠玲／台北報導】特殊應用IC（ASIC）設計服務商世芯（3661）昨（10）日公布11月合併營收為16.98億元，月增1.9%，終止連四月下滑走勢，並攀上近三個月高點，年減61.3％；前11月合併營收295.4億元，年減37.8％。