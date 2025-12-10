聽新聞
0:00 / 0:00
矽力11月合併營收月增10% 世芯增1.9%
電源管理IC廠矽力-KY（6415）昨（10）日公布11月合併營收17.49億元，月增10.1％，年增7.1％；前11月合併營收167.61億元，年增1.8％。
矽力先前提到，車用業務預期受惠中國大陸電動車客戶群發展與滲透率提高，加上其相關新產品挹注，估計將是短期與中期成長重點；消費性應用方面，該公司也有新產品逐步進入量產；工業類應用則從第3季開始看到一些復甦力道。
【記者鐘惠玲／台北報導】特殊應用IC（ASIC）設計服務商世芯（3661）昨（10）日公布11月合併營收為16.98億元，月增1.9%，終止連四月下滑走勢，並攀上近三個月高點，年減61.3％；前11月合併營收295.4億元，年減37.8％。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言