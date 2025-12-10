台鋼集團旗下聯光通（4903）宣布跨入儲能市場，並與長庚國際能源簽署策略合作。聯光通董事長暨總經理林郁昌表示，將積極投入強韌電網計畫中的儲能建設，明年啟動集團旗下五家鋼鐵廠的儲能基礎建設導入計畫，推動公司邁入電傳輸市場。

聯光通昨（10）日舉行「40周年共享盛會」，展出儲能業務成果，同時與長庚國際能源簽署合作，將聯手本土製電芯供應商邁入儲能市場。林郁昌表示，將從光傳輸跨入電傳輸，打造公司新成長動能。

林郁昌提到，聯光通過去光纖起家，曾參與台鐵、高鐵、台北捷運等交通建設通訊布局，未來將從光傳輸領域跨入電傳輸市場。目前已完成澎湖尖山電廠及台鋼集團旗下慶欣欣鋼鐵的儲能系統建置，且慶欣欣鋼鐵的儲能設施採用長庚國際的國產化電芯，投入營運約一年，已為慶欣欣節省約七、八百萬元電費，節能效果明顯，預計明年將儲能設施導入集團旗下五家鋼鐵廠。

聯光通已公告11月合併營收1.43億元，月增64.8％，年增590.4％；前11月合併營收12.57億元、年增100.8％，是十年來同期新高。