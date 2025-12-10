快訊

撐就業市場…Fed再降息1碼至3.5-3.75% 符合預期

聯電南科創生中心 啟用

經濟日報／ 記者李孟珊／台南報導

聯電（2303）昨（10）日在Fab12A廠內舉辦南科首座「循環經濟資源創生中心」開幕典禮，聯電共同總經理暨永續長簡山傑表示，創生中心啟用後，每年可將1.5萬公噸廢棄物轉換為資源化產品，廢棄物減量比率約可達三分之一，創造約1億元綠色經濟產值。

聯電斥資18億元打造「循環經濟資源創生中心」，強調是公司永續發展進入新里程碑。簡山傑指出，循環經濟不是單一企業能夠完成，應與價值鏈夥伴共同合作，打造更具韌性的產業生態。聯電與合作夥伴運用創新技術，讓半導體產業製程中產出的廢棄物重新變成有用的資源。

聯電舉例，晶圓清洗過程產生的IPA（異丙醇）與EBR（晶邊清洗液）廢液，經過純化後再製成工業級原料產品，未來將進一步研發純化成電子級產品，回到半導體產線循環使用。至於無法純化的廢溶劑則透過熱裂解技術，轉換成燃料氣於廠內循環使用，而氟化鈣汙泥經處理後變成人造螢石，可提供鋼鐵業作為助熔劑，減少鋼鐵廠使用天然螢石數量，降低對環境的衝擊。

