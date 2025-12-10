快訊

撐就業市場…Fed再降息1碼至3.5-3.75% 符合預期

大同11月合併營收 雙成長

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導
大同董事長張榮華。大同／提供
大同董事長張榮華。大同／提供

大同（2371）受惠電子代工、重電事業及智慧電表等業務強勁增長，昨（10）日公告11月合併營收48.4億元，為近八年同期最佳，月增31.2%，年增19.5%；前11月合併營收455.7億元，年增5.5%。

大同表示，11月營收年月雙增，主要動能來自電子代工事業海外市場開拓有成，與國際品牌及同業合作發揮綜效，旗下迷你電腦新產品訂單持續表現亮眼。同時，集團重要子公司於各自專業領域穩健成長，亦為業績挹注活水。

大同指出，受惠客戶交貨排程，11月電力事業群整體營收月增近48%，以重電事業單月營收月增超過100%，表現最佳。

此外，大同智慧電表事業受惠日本第二世代及馬來西亞電表持續出貨，內外銷表現齊揚，11月相關營收月增逾70%，年增逾40%。馬達事業因應年底電信公司、北美石化業與礦業交貨需求，11月業績同樣亮眼，月增達30%。

大同先前表示，看好電力與新能源領域的強勁動能，內部設定明年整體營收成長幅度設定不低於15%的目標。大同強調，電力事業群是集團主要營收支柱，營收比重約六成，鑑於全球能源轉型與重電剛性需求，明年電力及太陽能部門將是主要成長動能，看好業績能達成15%以上增長。

為迎接未來商機，大同正積極進行全球化策略布局，核心鎖定全球AI算力中心的龐大電力需求，力拚明年啟動大型AI算力中心EPC專案。

大同並規劃在越南胡志明市投資新廠，目標取得60%至70%股權，作為切入東南亞市場的第一個據點。

至於美國市場，則將整併東、西岸馬達子公司營運並擴大銷售通路，同時持續向各地電力公司爭取變壓器訂單，目前詢價件數已高於預期的六成。

大同強調，將持續優化產品結構、專注拓展海外市場，並充分利用集團合縱連橫優勢，整合資產與電力設備及AI資通訊軟硬體資源，發揮最大綜效。

營收 大同

相關新聞

新創總會喊話孵更多金雞母

中華民國全國創新創業總會（新創總會）昨（10）日發布《2026創新創業白皮書》。身兼總會長的家登（3680）董事長邱銘乾...

輝達H200晶片獲准銷陸鴻海緯創英業達將受惠

川普政府允許輝達H200晶片銷陸，研調機構集邦科技（TrendForce）昨（10）日分析，H200效能較H20大幅提升...

證交所攜投信 赴日交流

臺灣證券交易所積極推動商品國際化，落實主管機關將台灣打造為亞洲資產管理中心的政策，董事長林修銘偕同六家台灣投信公司（群益...

達麗屏東車站都更案簽約

達麗建設（6177）拿下的「屏東火車站東側土地公辦都市更新案」昨（10）日舉辦簽約儀式，達麗董事長謝志長表示，該案為公司...

保瑞期 保守操作

保瑞（6472）11月營收年減10.8%，前11月營收年增4.8%，主要受感恩假期影響，北美市場工作天數減少，加上11月...

期交所赴阿布達比引資

為呼應金管會推動我國成為亞洲資產管理中心的政策目標，臺灣期貨交易所於12月赴阿拉伯聯合大公國參加阿布達比金融周（Abu ...

