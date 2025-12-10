大同11月合併營收 雙成長

大同（2371）受惠電子代工、重電事業及智慧電表等業務強勁增長，昨（10）日公告11月合併營收48.4億元，為近八年同期最佳，月增31.2%，年增19.5%；前11月合併營收455.7億元，年增5.5%。

大同表示，11月營收年月雙增，主要動能來自電子代工事業海外市場開拓有成，與國際品牌及同業合作發揮綜效，旗下迷你電腦新產品訂單持續表現亮眼。同時，集團重要子公司於各自專業領域穩健成長，亦為業績挹注活水。

大同指出，受惠客戶交貨排程，11月電力事業群整體營收月增近48%，以重電事業單月營收月增超過100%，表現最佳。

此外，大同智慧電表事業受惠日本第二世代及馬來西亞電表持續出貨，內外銷表現齊揚，11月相關營收月增逾70%，年增逾40%。馬達事業因應年底電信公司、北美石化業與礦業交貨需求，11月業績同樣亮眼，月增達30%。

大同先前表示，看好電力與新能源領域的強勁動能，內部設定明年整體營收成長幅度設定不低於15%的目標。大同強調，電力事業群是集團主要營收支柱，營收比重約六成，鑑於全球能源轉型與重電剛性需求，明年電力及太陽能部門將是主要成長動能，看好業績能達成15%以上增長。

為迎接未來商機，大同正積極進行全球化策略布局，核心鎖定全球AI算力中心的龐大電力需求，力拚明年啟動大型AI算力中心EPC專案。

大同並規劃在越南胡志明市投資新廠，目標取得60%至70%股權，作為切入東南亞市場的第一個據點。

至於美國市場，則將整併東、西岸馬達子公司營運並擴大銷售通路，同時持續向各地電力公司爭取變壓器訂單，目前詢價件數已高於預期的六成。

大同強調，將持續優化產品結構、專注拓展海外市場，並充分利用集團合縱連橫優勢，整合資產與電力設備及AI資通訊軟硬體資源，發揮最大綜效。