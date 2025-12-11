快訊

撐就業市場…Fed再降息1碼至3.5-3.75% 符合預期

凱基證：台股2026年衝33,000

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導
凱基證券與瑞銀集團旗下子公司UBS Partner合作，「凱富RichLife」理財規劃系統上線。凱基證券財富管理處主管阮建銘（左起）、經紀暨財富管理通路處主管楊淑雯、董事長許道義、瑞銀資產管理亞太區財富管理與通路客戶服務主管Thomas Kaegi、瑞銀集團台灣區負責人蘇韋毓、瑞銀投信總經理林玉珠。凱基證／提供
凱基證券與瑞銀集團旗下子公司UBS Partner合作，「凱富RichLife」理財規劃系統上線。凱基證券財富管理處主管阮建銘（左起）、經紀暨財富管理通路處主管楊淑雯、董事長許道義、瑞銀資產管理亞太區財富管理與通路客戶服務主管Thomas Kaegi、瑞銀集團台灣區負責人蘇韋毓、瑞銀投信總經理林玉珠。凱基證／提供

凱基證券昨（10）日舉辦「凱基鑫觀點投資展望」記者會，由凱基投顧董事長朱晏民、凱基證券財富管理處主管阮建銘，提供2026年投資展望及資產配置建議，幫助投資人提前掌握明年投資方向。

凱基投顧董事長朱晏民指出，AI投資仍處於早期階段，基礎建設需求扎實、完全奠基於真實服務與算力的快速成長。當前限制產業擴張的關鍵在於「供給」而非「需求」，使競爭格局維持在藍海而非紅海。

在投資熱潮尚未見頂的情況下，預期2026年多頭格局將維持不變，並延續自2023年啟動以來的多頭循環，預估2026年台股指數高點上看33,000點、約當21倍本益比，低點則可能下探至25,000點、約當16倍本益比。

在經濟維持擴張或軟著陸的情境下，台股全年走勢往往偏震盪上行，惟仍需留意第2季與第3季的季節性回檔，而台積電（2330）近兩年貢獻台股指數漲幅達七成，明年股價表現仍是主導台股2026年指數高點的關鍵，對投資人而言，這將是一個「風險與機會並存」的年份。

資產配置建議方面，凱基證券財富管理處主管阮建銘以「洞察趨勢 聚焦LEAD」為主題，分享明年投資策略，首先提醒投資人應關注「3M現象」，包含美中競爭多極化加劇、期中選舉影響、川普干預聯準會等三大現象都將陸續發酵。

投資組合配置部分，則採用「LEAD」策略，包含：一、資金挪移。2026年聯準會仍具降息空間，留意貨幣趨勢，尤其非美貨幣、亞幣具表現機會；二、聚焦獲利。把握美國期中選舉前美股布局機會，並關注推動歐日股獲利與攀升趨勢。

三、加碼信用。隨下半年經濟逐漸改善，可逢信用利差擴大伺機布局較高評級之非投資等級公司債；四、資產分散。隨著另類資產躍升配置要角，有助投組多元化及提升投資效益。

此外，凱基證券同時也宣布與瑞銀集團旗下子公司UBS Partner合作導入「凱富RichLife」理財規劃系統正式上線，成為台灣首家採用國際級專業技術平台的證券商。

「凱富RichLife」理財規劃系統，領先大中華地區結合UBS Partner技術平台與專業觀點，將協助凱基證券銷售團隊全面檢視客戶資產部位狀況，並每日自動進行「投資組合品質健檢」，搭配凱基證券策略資產配置方案，提供專業的調整建議。

凱基證 台股指數

延伸閱讀

凱基2026投資展望 台股上看33,000點

台股年前2萬9？杜金龍「行情到明年4月」：台積電上2千、PCB族群4檔續強

謝金河點名ETF換股新貴⋯他力挺3類台股支柱！網哀號：死亡筆記本又來了

凱基證券首家引進國際級財管服務 全面提升專業深度

相關新聞

新創總會喊話孵更多金雞母

中華民國全國創新創業總會（新創總會）昨（10）日發布《2026創新創業白皮書》。身兼總會長的家登（3680）董事長邱銘乾...

輝達H200晶片獲准銷陸鴻海緯創英業達將受惠

川普政府允許輝達H200晶片銷陸，研調機構集邦科技（TrendForce）昨（10）日分析，H200效能較H20大幅提升...

證交所攜投信 赴日交流

臺灣證券交易所積極推動商品國際化，落實主管機關將台灣打造為亞洲資產管理中心的政策，董事長林修銘偕同六家台灣投信公司（群益...

達麗屏東車站都更案簽約

達麗建設（6177）拿下的「屏東火車站東側土地公辦都市更新案」昨（10）日舉辦簽約儀式，達麗董事長謝志長表示，該案為公司...

保瑞期 保守操作

保瑞（6472）11月營收年減10.8%，前11月營收年增4.8%，主要受感恩假期影響，北美市場工作天數減少，加上11月...

期交所赴阿布達比引資

為呼應金管會推動我國成為亞洲資產管理中心的政策目標，臺灣期貨交易所於12月赴阿拉伯聯合大公國參加阿布達比金融周（Abu ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。