凱基證：台股2026年衝33,000

凱基證券昨（10）日舉辦「凱基鑫觀點投資展望」記者會，由凱基投顧董事長朱晏民、凱基證券財富管理處主管阮建銘，提供2026年投資展望及資產配置建議，幫助投資人提前掌握明年投資方向。

凱基投顧董事長朱晏民指出，AI投資仍處於早期階段，基礎建設需求扎實、完全奠基於真實服務與算力的快速成長。當前限制產業擴張的關鍵在於「供給」而非「需求」，使競爭格局維持在藍海而非紅海。

在投資熱潮尚未見頂的情況下，預期2026年多頭格局將維持不變，並延續自2023年啟動以來的多頭循環，預估2026年台股指數高點上看33,000點、約當21倍本益比，低點則可能下探至25,000點、約當16倍本益比。

在經濟維持擴張或軟著陸的情境下，台股全年走勢往往偏震盪上行，惟仍需留意第2季與第3季的季節性回檔，而台積電（2330）近兩年貢獻台股指數漲幅達七成，明年股價表現仍是主導台股2026年指數高點的關鍵，對投資人而言，這將是一個「風險與機會並存」的年份。

資產配置建議方面，凱基證券財富管理處主管阮建銘以「洞察趨勢 聚焦LEAD」為主題，分享明年投資策略，首先提醒投資人應關注「3M現象」，包含美中競爭多極化加劇、期中選舉影響、川普干預聯準會等三大現象都將陸續發酵。

投資組合配置部分，則採用「LEAD」策略，包含：一、資金挪移。2026年聯準會仍具降息空間，留意貨幣趨勢，尤其非美貨幣、亞幣具表現機會；二、聚焦獲利。把握美國期中選舉前美股布局機會，並關注推動歐日股獲利與攀升趨勢。

三、加碼信用。隨下半年經濟逐漸改善，可逢信用利差擴大伺機布局較高評級之非投資等級公司債；四、資產分散。隨著另類資產躍升配置要角，有助投組多元化及提升投資效益。

此外，凱基證券同時也宣布與瑞銀集團旗下子公司UBS Partner合作導入「凱富RichLife」理財規劃系統正式上線，成為台灣首家採用國際級專業技術平台的證券商。

「凱富RichLife」理財規劃系統，領先大中華地區結合UBS Partner技術平台與專業觀點，將協助凱基證券銷售團隊全面檢視客戶資產部位狀況，並每日自動進行「投資組合品質健檢」，搭配凱基證券策略資產配置方案，提供專業的調整建議。