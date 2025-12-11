快訊

群聯11月業績 同期新高

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

儲存型快閃記憶體（NAND Flash）控制IC大廠群聯（8299）昨（10）日公布11月合併營收70.22億元，雖月減0.62%，仍是歷年最旺的11月，年增62%；前11月合併營收639.52億元，為同期最佳，年增18%，已超越去年全年業績。

群聯執行長潘健成指出，11月控制晶片總出貨量年增84%，其中，PCIe固態硬碟（SSD）控制晶片年增118%，反映NAND儲存市場正快速朝高速傳輸演進，企業級SSD、AI與邊緣運算需求持續攀升。

潘健成表示，近期雲端服務供應商（CSP）大量採購企業級SSD，支撐AI推論，已讓NAND市場出現結構性缺貨與漲價現象，後續供應將更趨緊張。

因應市場供應吃緊，潘健成說，群聯將以「策略性產業別供貨與永續交付」為原則，不刻意衝高營收，優先支援高附加價值系統客戶與有急迫需求的客戶，並依歷史出貨紀錄柔性調整配貨、透過調整單位容量等方式分散供貨，扮演負責任的平衡供應者。

