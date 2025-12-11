明泰1.6T 交換器 明年第1季量產
網通廠明泰（3380）昨（10）日舉行法說會，公司表示，採用博通Tomahawk 6（TH6）晶片的1.6T水冷式交換器，將在明年首季量產，看好交換器業務2026年主要動能將由1.6T產品率先帶動，800G需求也將跟進增加。
隨AI應用大幅推動資料中心對傳輸需求，明泰表示，高階的400G交換器穩定出貨，800G、1.6T交換器也開始量產、送樣，而1.6T產品獲得客戶青睞，有望先採用，非常看好1.6T明年出貨。
法人認為，明年需持續觀察AI應用是否擴大至邊緣網路與CPE設備，帶動網通業新動能。
明泰先前已經公布11月營收18.63億元，月增18.9%，年增31.8%。隨著進入產業傳統旺季，加上打入資料中心、新市場等貢獻發酵，法人看好明泰本季營運有望優於上季。
