富邦媒11月合併營收年減5% 網家11月營收年減0.7%

富邦媒（8454）昨（10）日公告11月合併營收146.8億元，月增88%，年減5%。網路家庭11月營收43.2億元，月增39.3%，年減0.78%。

富邦媒累計今年前11月營收達994.7億元，年減3%。網家今年前11月營收333.14億元，年減2.1%。富邦媒表示，11月營收結構呈現多品類回升，受惠於雙11檔期與普發現金政策帶動的額外消費力道，高單價商品買氣明顯回穩，iPhone 17 系列、萬元級掃拖機器人等 3C 家電成為主要成長來源；美妝品類亦受到冬季保濕與醫美級修護需求擴大，加上韓系品牌熱度提升，呈現穩健增長。雙11促銷亦推動民生用品的囤貨需求，使居家日用品維持強勢表現。momo指出，此波刺激效應使平台在主要品類均出現實質增量，反映消費意願在政策與檔期影響下呈現結構性回溫。