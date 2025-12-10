快訊

撐就業市場…Fed再降息1碼至3.5-3.75% 符合預期

精確11月營收年增18% 崇友減36%

經濟日報／ 記者邱馨儀朱曼寧／台北報導

電動車概念股精確實業（3162）11月營收7.11億元，單月再創歷史新高，年增18.7%，累計今年前11月營收70.22億元，年增72.9%。

精確近年除新能源車新客戶與新車型加入量產，歐洲廠及大陸各廠效益也顯現，今年第4季切入AI伺服器水冷應用，已通過某家AI伺服器客戶浸沒式液冷櫃技術驗證，以及另一家AI伺服器公司液冷系統商分水器技術驗證，相關產品可望小量出貨，12月底前可達到大量生產。

精確已與知名大廠洽談合作，預估2026起AI伺服器液冷板相關產品將可穩定出貨，將成為新的成長動能。精確展望未來將進入快速成長期，公司並增加AI伺服器水冷應用產品，營收及獲利能力成長可期。

崇友實業（4506）昨（10）日公告11月營收3.61億元，年減36.5%；累計今年前11月營收56.45億元，年增13.2％，前11月營收續創歷史同期新高記錄。

崇友表示，11月受到旗下部分工程完工認列遞延影響，營運較去年同期減少，但不影響全年整體營運趨勢。

營收 伺服器 AI

延伸閱讀

南山人壽11月年成長翻倍 前11月合併稅後純益315.66億元

台達電11月營收月減11% 光寶科連續3個月營收下滑

榮剛營收／11月9.2億元、年減8.8% 中長期看俏

11月出口創高寫六驚喜 年增56％ 連25紅 全年飛越6,000億美元

相關新聞

新創總會喊話孵更多金雞母

中華民國全國創新創業總會（新創總會）昨（10）日發布《2026創新創業白皮書》。身兼總會長的家登（3680）董事長邱銘乾...

輝達H200晶片獲准銷陸鴻海緯創英業達將受惠

川普政府允許輝達H200晶片銷陸，研調機構集邦科技（TrendForce）昨（10）日分析，H200效能較H20大幅提升...

證交所攜投信 赴日交流

臺灣證券交易所積極推動商品國際化，落實主管機關將台灣打造為亞洲資產管理中心的政策，董事長林修銘偕同六家台灣投信公司（群益...

達麗屏東車站都更案簽約

達麗建設（6177）拿下的「屏東火車站東側土地公辦都市更新案」昨（10）日舉辦簽約儀式，達麗董事長謝志長表示，該案為公司...

保瑞期 保守操作

保瑞（6472）11月營收年減10.8%，前11月營收年增4.8%，主要受感恩假期影響，北美市場工作天數減少，加上11月...

期交所赴阿布達比引資

為呼應金管會推動我國成為亞洲資產管理中心的政策目標，臺灣期貨交易所於12月赴阿拉伯聯合大公國參加阿布達比金融周（Abu ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。