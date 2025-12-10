精確11月營收年增18% 崇友減36%

電動車概念股精確實業（3162）11月營收7.11億元，單月再創歷史新高，年增18.7%，累計今年前11月營收70.22億元，年增72.9%。

精確近年除新能源車新客戶與新車型加入量產，歐洲廠及大陸各廠效益也顯現，今年第4季切入AI伺服器水冷應用，已通過某家AI伺服器客戶浸沒式液冷櫃技術驗證，以及另一家AI伺服器公司液冷系統商分水器技術驗證，相關產品可望小量出貨，12月底前可達到大量生產。

精確已與知名大廠洽談合作，預估2026起AI伺服器液冷板相關產品將可穩定出貨，將成為新的成長動能。精確展望未來將進入快速成長期，公司並增加AI伺服器水冷應用產品，營收及獲利能力成長可期。

崇友實業（4506）昨（10）日公告11月營收3.61億元，年減36.5%；累計今年前11月營收56.45億元，年增13.2％，前11月營收續創歷史同期新高記錄。

崇友表示，11月受到旗下部分工程完工認列遞延影響，營運較去年同期減少，但不影響全年整體營運趨勢。