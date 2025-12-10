中華車11月營收年增22% 和泰車11月合併營收年減3.8%
各家車廠陸續公布11月營運成果，龍頭車廠和泰車（2207）11月合併營收227.7億元，年減3.87%，累計今年前11月營收2,548.2億元，年增0.93%。中華車（2204）11月營收27億元，年增22.4%，前11月營收291.3億元，年減20.9%；以進口車為主要業務的汎德永業單月營收39.3億元，年減29.8%，前11月營收475.7億元，年減10.8%。
和泰車指出，11月車市較10月有所增溫，然因關稅議題仍存不確定性，致使消費市場仍趨觀望。
其他車廠中，裕隆11月營收62.3億元，年減3.0%，前11月營收664.1億元，年減14.9%。三陽單月營收47億元，年增1.6%，前11月營收577.6億元，年減4.7%。
業者指出，今年車市受貨物稅與關稅兩大議題影響，較去年衰退，隨著貨物稅議題底定，加碼新制帶動2,000CC以下客車買氣，有效帶動國產車買氣，預期明年國產車款將受惠。但關稅議題未定，進口車買氣受到影響，愈到年底影響愈明顯。
