台灣大登電信11月 EPS 王

電信三雄公布11月營收及獲利，中華電信（2412）11月歸屬母公司業主淨利34.6億元，月增9.8%，年增11.2%，每股純益0.44元。台灣大（3045）11月稅後純益14.2億元，月增24.5%，年增7.3%，每股純益0.47元，是單月每股獲利王。遠傳稅後純益10.97億元，月減13.4%，年減4.1%，每股純益0.3元。

中華電信11月自結合併營收214.5億元，月增2.4%，年增6.1%；累計今年前11月合併營收2,128.5億元，年增3.8%，營業淨利451.2億元，年增4.3%，歸屬母公司業主淨利360.2億元，年增4.7%，每股純益4.64元。

中華電信表示，11月營收成長來自核心業務的強勁動能，行動、寬頻及資通訊業務表現出色，行動服務營收成長動能強勁，年增率達4.2%；寬頻業務方面，300Mbps以上高速用戶數維持雙位數成長，推升固網寬頻ARPU年增2.9%至813元。

中華電信表示，累計營收、營業淨利、稅前盈餘、歸屬母公司業主淨利與每股純益等指標皆超越年度財測高標。

台灣大11月自結合併營收231.1億元，月增47.9%，年增0.2%。累計前11月自結營收1,807.2億元，年減0.8%，稅後純益131.2億元，年增1.9%，每股純益4.34元。台灣大說明，11月受惠企業電信事業增溫、消費電信事業營運槓桿效益，以及雙11帶動新科技事業加速成長。

遠傳11月合併總營收103.12億元，月減6.5%，年增10.5%；合併EBITDA達32.13億元，稅後純益10.97億元，月減13.4%，年減4.1%，每股純益為0.3元。累計前11月合併總營收、合併EBITDA和稅後純益分別為990.05億、347.33億和124.28億元，每股純益3.45元。

遠傳表示，11月有雙11優惠、政府普發萬元帶動新機買氣與5G升級，5G月租型用戶滲透率達47.0%，月租型用戶每月平均貢獻度持續攀升，帶動整體營收上揚。