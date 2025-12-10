中鋼11月營收年減12% 轉機乍現

中鋼（2002）昨（10）日公告11月營收達253億元，為近五個月新高，年減12%，月增3.7%；累計今年前11月營收2,916億元，年減11%。

中鋼11月內外銷出貨量優於預期。上市鋼廠主管說，全球鋼市疲態，但市場似已開始調整，中國大陸龍頭廠寶鋼最新盤價每公噸漲人民幣100元，不過越南河靜高爐廠熱軋新價每公噸跌5美、線材降8美元。

中鋼專家指出，面對大環境蕭條，但局部市場已見轉機。雖然整體需求尚未全面回升，但許多螺絲客戶已出現急單式補庫現象，這類急單雖然零星，卻具代表性，顯示長期去庫存接近底部，對明年第1季鋼市復甦帶來正面訊號。

另外，國際商情也出現改善跡象。根據12月市場報價，大陸河北、江蘇多家鋼廠啟動新一輪減產計畫，部分熱軋與線材廠的開工率降至65%以下，亞洲線材供給面明顯縮緊。

同時，世界鋼鐵協會（WSA）公布今年前10月全球粗鋼產量年減3.9%，加劇供給端的下滑，加上越南、南韓等區域線材價格落底後持續盤整，市場普遍認為，供需再度惡化的風險已顯著降低。

中鋼表示，螺絲景氣低迷已三年，景氣循環終將反轉，目前已看到三項重要訊號成形。

首先是全球供給收斂，大陸鋼廠近期因虧損擴大，11月起強化限產，對線材供給已產生實質影響。

其次，俄烏戰事有望2026年初迎來停火契機，美國聯準會預期明年上半年啟動降息，將為全球製造業提供融資與需求改善動能。

尤其台灣可望迎來匯率壓力緩解的利基，新台幣自高點回貶，出口螺絲報價競爭力提升。

相關綜合指標看來，只要需求端出現回補動作，螺絲產業市場就可能自谷底翻轉。