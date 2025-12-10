快訊

撐就業市場…Fed再降息1碼至3.5-3.75% 符合預期

中鋼11月營收年減12% 轉機乍現

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

中鋼（2002）昨（10）日公告11月營收達253億元，為近五個月新高，年減12%，月增3.7%；累計今年前11月營收2,916億元，年減11%。

中鋼11月內外銷出貨量優於預期。上市鋼廠主管說，全球鋼市疲態，但市場似已開始調整，中國大陸龍頭廠寶鋼最新盤價每公噸漲人民幣100元，不過越南河靜高爐廠熱軋新價每公噸跌5美、線材降8美元。

中鋼專家指出，面對大環境蕭條，但局部市場已見轉機。雖然整體需求尚未全面回升，但許多螺絲客戶已出現急單式補庫現象，這類急單雖然零星，卻具代表性，顯示長期去庫存接近底部，對明年第1季鋼市復甦帶來正面訊號。

另外，國際商情也出現改善跡象。根據12月市場報價，大陸河北、江蘇多家鋼廠啟動新一輪減產計畫，部分熱軋與線材廠的開工率降至65%以下，亞洲線材供給面明顯縮緊。

同時，世界鋼鐵協會（WSA）公布今年前10月全球粗鋼產量年減3.9%，加劇供給端的下滑，加上越南、南韓等區域線材價格落底後持續盤整，市場普遍認為，供需再度惡化的風險已顯著降低。

中鋼表示，螺絲景氣低迷已三年，景氣循環終將反轉，目前已看到三項重要訊號成形。

首先是全球供給收斂，大陸鋼廠近期因虧損擴大，11月起強化限產，對線材供給已產生實質影響。

其次，俄烏戰事有望2026年初迎來停火契機，美國聯準會預期明年上半年啟動降息，將為全球製造業提供融資與需求改善動能。

尤其台灣可望迎來匯率壓力緩解的利基，新台幣自高點回貶，出口螺絲報價競爭力提升。

相關綜合指標看來，只要需求端出現回補動作，螺絲產業市場就可能自谷底翻轉。

市場 中鋼 美國聯準會

延伸閱讀

中鋼10年新低...但股東數逆勢增加？專家示警：股價仍有下跌風險

中鋼（2002）喊「最壞已過」…法說利多鋼鐵股走強！網樂觀：春燕要飛來了

中鋼：2026年鋼市溫和復甦

中鋼（2002）跌到十年新低…股東人數反創高！股民兩派激辯：春燕還會回來嗎？

相關新聞

新創總會喊話孵更多金雞母

中華民國全國創新創業總會（新創總會）昨（10）日發布《2026創新創業白皮書》。身兼總會長的家登（3680）董事長邱銘乾...

輝達H200晶片獲准銷陸鴻海緯創英業達將受惠

川普政府允許輝達H200晶片銷陸，研調機構集邦科技（TrendForce）昨（10）日分析，H200效能較H20大幅提升...

證交所攜投信 赴日交流

臺灣證券交易所積極推動商品國際化，落實主管機關將台灣打造為亞洲資產管理中心的政策，董事長林修銘偕同六家台灣投信公司（群益...

達麗屏東車站都更案簽約

達麗建設（6177）拿下的「屏東火車站東側土地公辦都市更新案」昨（10）日舉辦簽約儀式，達麗董事長謝志長表示，該案為公司...

保瑞期 保守操作

保瑞（6472）11月營收年減10.8%，前11月營收年增4.8%，主要受感恩假期影響，北美市場工作天數減少，加上11月...

期交所赴阿布達比引資

為呼應金管會推動我國成為亞洲資產管理中心的政策目標，臺灣期貨交易所於12月赴阿拉伯聯合大公國參加阿布達比金融周（Abu ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。