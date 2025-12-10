寶雅營收 寫最旺11月

寶雅（5904）昨（10）日公告11月營收達21.76億元，年增14.2%，連續兩個月營收雙位數增長，並創同期新高。累計今年前11月營收230.65億元，年增7.6%。

寶雅表示，主要是普發現金提升市場消費動能，加上推出的雙11購物活動、會員優惠及季節性補貨需求，帶動門市來客數與相關品類維持穩健表現。展望明年，預計招募逾千名人力，同時近期將評估調薪，以利後續展店計畫。

寶雅受惠換季保養需求明顯升溫，進入秋冬後，保濕、修復、身體保養等相關品項熱度提升，另外，美妝新品表現亮眼，寶雅今年引進多款獨家話題新品，包含日韓彩妝、底妝與眼彩單品等，都因社群討論度高、CP值出色而吸引大量消費者進店試色、回購，成為推升營收的關鍵品類。

寶雅表示，商品結構、政策刺激加上行銷檔期，第4季以來消費者購買意願明顯提升。此外，今年持續推動消費者體驗升級，包含門市導入自助結帳機、提升結帳效率，以及推動循環箱等，為門市帶來更便利、友善的購物環境，也帶動來客數與回購率同步成長。寶雅截至11月底全台有451間店。

寶雅今年以來持續強化「POYA Beauty」新店型布局，除延續專業美妝形象外，也融入時尚與生活元素，打造更具互動感與沉浸感的購物體驗。公司表示，未來將依各地區消費特性靈活調整店型比例，優化門市結構與坪效表現。隨著「POYA Beauty」店型持續擴張，今年占比可望來到34%，2027年占比將上看50%，成為未來營運主力。

展望後市，寶雅表示，將持續展店，預計對公司帶來正面貢獻，並藉由美妝店提高在台灣滲透率。