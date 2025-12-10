快訊

撐就業市場…Fed再降息1碼至3.5-3.75% 符合預期

寶雅營收 寫最旺11月

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
寶雅董事長陳建造。聯合報系資料照
寶雅董事長陳建造。聯合報系資料照

寶雅（5904）昨（10）日公告11月營收達21.76億元，年增14.2%，連續兩個月營收雙位數增長，並創同期新高。累計今年前11月營收230.65億元，年增7.6%。

寶雅表示，主要是普發現金提升市場消費動能，加上推出的雙11購物活動、會員優惠及季節性補貨需求，帶動門市來客數與相關品類維持穩健表現。展望明年，預計招募逾千名人力，同時近期將評估調薪，以利後續展店計畫。

寶雅受惠換季保養需求明顯升溫，進入秋冬後，保濕、修復、身體保養等相關品項熱度提升，另外，美妝新品表現亮眼，寶雅今年引進多款獨家話題新品，包含日韓彩妝、底妝與眼彩單品等，都因社群討論度高、CP值出色而吸引大量消費者進店試色、回購，成為推升營收的關鍵品類。

寶雅表示，商品結構、政策刺激加上行銷檔期，第4季以來消費者購買意願明顯提升。此外，今年持續推動消費者體驗升級，包含門市導入自助結帳機、提升結帳效率，以及推動循環箱等，為門市帶來更便利、友善的購物環境，也帶動來客數與回購率同步成長。寶雅截至11月底全台有451間店。

寶雅今年以來持續強化「POYA Beauty」新店型布局，除延續專業美妝形象外，也融入時尚與生活元素，打造更具互動感與沉浸感的購物體驗。公司表示，未來將依各地區消費特性靈活調整店型比例，優化門市結構與坪效表現。隨著「POYA Beauty」店型持續擴張，今年占比可望來到34%，2027年占比將上看50%，成為未來營運主力。

展望後市，寶雅表示，將持續展店，預計對公司帶來正面貢獻，並藉由美妝店提高在台灣滲透率。

寶雅 消費

延伸閱讀

騰勢祭出「保健品+寵物保健」雙箭策略 估2026年首季登興櫃

趕送貨？楊梅貨運車追撞曳引車 物流司機受傷送醫

北京禮物全球文創賽揭曉

年末「台灣人購物車」都買這些東西！美妝食品到日常高CP值好物　2025各品類冠軍出爐

相關新聞

新創總會喊話孵更多金雞母

中華民國全國創新創業總會（新創總會）昨（10）日發布《2026創新創業白皮書》。身兼總會長的家登（3680）董事長邱銘乾...

輝達H200晶片獲准銷陸鴻海緯創英業達將受惠

川普政府允許輝達H200晶片銷陸，研調機構集邦科技（TrendForce）昨（10）日分析，H200效能較H20大幅提升...

證交所攜投信 赴日交流

臺灣證券交易所積極推動商品國際化，落實主管機關將台灣打造為亞洲資產管理中心的政策，董事長林修銘偕同六家台灣投信公司（群益...

達麗屏東車站都更案簽約

達麗建設（6177）拿下的「屏東火車站東側土地公辦都市更新案」昨（10）日舉辦簽約儀式，達麗董事長謝志長表示，該案為公司...

保瑞期 保守操作

保瑞（6472）11月營收年減10.8%，前11月營收年增4.8%，主要受感恩假期影響，北美市場工作天數減少，加上11月...

期交所赴阿布達比引資

為呼應金管會推動我國成為亞洲資產管理中心的政策目標，臺灣期貨交易所於12月赴阿拉伯聯合大公國參加阿布達比金融周（Abu ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。