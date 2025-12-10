LINEPAY營收／11月7.56億元創新高 累計71.54億元超越去年全年

LINEPAY（7722）公布11月營收7.56億元，月增7.5%，年增27.8%，創單月歷史新高，連兩月站穩7億元；累計今年前十一月營收71.54億元，年增25.9%，連兩月業績走高帶動累計營收已提前超越去年全年的62.96億元，確定今年營運創新高。

LINE Pay跨足電子支付業務，LINE Pay Money服務於12月3日下午三點正式上線，推出後即獲用戶熱烈支持，不到70小時開通會員數已突破100萬人，創下台灣電支史上最快突破百萬會員的紀錄。

LINE Pay隨即宣布好評感恩加碼，回饋前300萬名「開通帳戶」者，即享保證三年合作銀行提領0手續費；年底前邀請好友開通LINE Pay Money帳號有機會再拿LINE POINTS 88點。