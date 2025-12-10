飛宏法說會／搶攻AI商機 明年估電源業務毛利率增

電源廠飛宏（2457）10日召開線上法說會，總經理林冠宏指出，公司已啟動「轉型2.0」策略，未來將聚焦高功率電源、電動車、低軌衛星等三大市場，並且擴大研發量能，強攻高毛利率AI電源領域，預估明年整體營運將較今年顯著回溫。

林冠宏指出，公司目前已將毛利率較低的手機電源訂單進行調整，轉向高功率產品線，例如Switch、Open Frame與Redundant系列；其中，高功率產品線已完成260瓦、550瓦、950瓦等，而1000至2000瓦正在開發中，上述產品主要客戶均以網通廠為主，預期明年可完成全產品線，為將來進軍AI伺服器電源鋪路。

至於電動車市場方面，林冠宏表示，今年市況雖然受到美國關稅影響而較為趨緩，但整體市場依然是成長，需求也並未消失，只是遞延到明年，加上電動車也開始邁入汰換期，因此公司對明年電動車市場仍看好，內部估明年電動車相關業務將成長25%。

此外，飛宏也正在布局低軌衛星市場。林冠宏透露，目前公司已成為美系客戶核心供應商之一，今年營收貢獻約5%，明年相關營業額有望激增五成，而公司也正擴大研發團隊與資源，期盼能搶下更多訂單。

飛宏今年前三季每股虧損0.97元，較去年同期每股純益0.5元，由盈轉虧，虧損主因來自第2季受到匯損衝擊所致。對此，林冠宏認為，公司已啟動避險措施，而下半年新台幣匯率也回穩，目前匯率干擾因素已逐季淡化。

展望未來，林冠宏指出，由於電子產業近期受原物料上漲影響，整體價格結構可能調整，但對公司而言，若客戶願意接受同步調價，也意味著將有助於改善毛利表現，而公司也正在調整市場策略，估計電源業務的毛利率將較今年成長，力拚明年營運表現回溫。