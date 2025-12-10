和椿營收／11月1.89億元 累計22.1億元、年增51.17%

和椿（6215） 10日公布11月營收為1.89億元，由於部分新裝置模組訂單需配合客戶廠內生產節點而遞延出貨，年減17.45％。累計前十一月營收達22.1億元，年增51.17％，營運基礎穩固且持續擴大。

和椿表示，受惠於高科技、先進製程、電子製造等產業客戶持續擴產以及製程優化，在全球製造業正加速布局高效率、自動與智慧化產線升級下，帶動和椿旗下設備與模組的出貨需求持續增加，加上公司近年來積極憑藉所累積的關鍵組件技術，延伸開發多款自動化設備與機器人完整客製化解決方案，不僅深化既有單一智慧製造客戶合作不同產線訂單的滲透率，亦擴增市場範疇至包括智慧服務、智慧物流等領域，創造整體訂單保持良好能見度，亦是成為和椿今年前十一月營收呈現強勢年增率正成長、營收結構翻轉的主要動能。

在供應鏈多極化趨勢下，全球製造產能正快速從中國大陸轉往泰國、越南、印度、美國及巴西。根據Source of Asia市場洞悉分析，東協國家因擁有相對低成本、交通優勢、貿易協定優勢，已躍升全球製造業承接重鎮，大量科技製造品牌投資湧入，帶動東協國家從傳統加工區塊轉型為具高技術含量的智慧製造新樞紐，並直接推動對自動化設備與模組的實際需求。

又根據國外研究報告Mordor Intelligence指出，全球智慧製造市場將由2025年的3,398億美元成長至2030年的7,092億美元，年複合成長率高達15.9%，隨著即時分析、機器互聯與AI製程控制的整合，加上能源成本上升、碳定價制度推動與全球勞動力短缺，帶動多數新建與擴建產線均朝向高度自動化與智慧化設計，協作機器人、AMR自主搬運與智慧監控系統的導入速度加快。

和椿進一步表示，AI與機器人已從智慧製造快速擴散至搬運、物流、倉儲與廠內調度，全球自動化正在進入以AI為核心的第二發展曲線，相關應用聚焦於人形機器人、AMR自主移動平台以及以服務為導向的RaaS商業模式，強調人機協作與場域系統化整合。和椿也觀察到台灣客戶在海外建廠時，更將「使用高可靠度自動化設備與機器人解決方案」視為必要選項，許多國際大廠甚至願意提前預約產能、提高備料比率、指定使用台灣設備，以降低跨國擴廠風險，這也是堆疊和椿目前在手訂單持續創高的主要原因，也明顯感受到台商來自於印度、美國、東南亞等地區的合作需求，有助公司未來營運展現良好成長動能。

展望2026年，和椿對於整體營運成長深具信心。和椿將持續以「深耕既有、強勢外拓」雙軸策略，全面啟動下一階段營運的高速成長。隨全球智慧製造需求持續擴張，公司已從「單點導入」走向「多產品、深場域」的滲透模式，深化既有大型智慧製造客戶的合作緊密，透過跨產線、跨製程的整合導入，使單一客戶的AMR、無人搬運、設備模組需求呈現正向成長的效果，打造營運動能具備高度可預見性與長期續航力。

同時，和椿也將積極拉高AURO品牌力，以實際成功案例、完整產品線與系統整合能力強化品牌定位，提升在智慧工廠、智慧物流與智慧服務領域的市場能見度，並進一步擴大產品服務的適用範疇。面對全球物流自動化、倉儲升級與高科技產線搬運需求全面走強，公司將把AMR、無人堆高系統與MES智慧工廠平台延伸至智慧物流、垂直倉儲、工廠調度與智慧服務產業，打造從設備搬運到數據管理的全鏈整合方案。

此外，和椿也將同步擴大全球銷售通路與代理經銷合作夥伴，布局亞太、美洲與新興市場，強化在區域市場的落地速度與業務覆蓋率。透過品牌推廣、夥伴擴散與系統整合深化，和椿將持續提升全產品線的市占率，打造具國際競爭力的智慧製造與智慧物流新生態系，成為客戶全球產線優化的重要推手。