高盛：2026年鴻海最大AI伺服器生產基地在美國 台灣仍為研發中心

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
鴻海。（路透）
高盛證券在最新釋出的鴻海（2317）個股報告中指出，展望2026年，鴻海對人工智慧（AI）伺服器業務仍持正向態度，預期伴隨著客戶擴張，成長性將優於市場均值，且2026年美國將成為鴻海最大AI伺服器生產基地，有助降低地緣政治風險，台灣則將持續擔任研發中心角色。

高盛在8日的亞洲科技之旅中會見鴻海管理階層，主要討論重點包括AI伺服器的成長展望、生產多元化與效率提升、利潤趨勢等。高盛對鴻海持正向看法，預期AI伺服器將持續擴產並帶來市占提升機會，加上2026年智慧手機外型設計變革，有望推動鴻海未來成長，因此維持「買進」（首選名單）評等、目標價400元不變。

高盛指出，墨西哥在2025年仍是鴻海最大的AI伺服器生產基地，但隨著產能持續擴張，鴻海管理階層預期，到2026年美國將成為最大的AI伺服器生產基地。雖然美國的生產成本可能較高，但鴻海預期客戶將協助分擔額外成本。

高盛表示，鴻海管理階層強調，AI伺服器機櫃的良率已達到令人滿意的水準，目標是持續縮短生產周期。隨著客戶對美國在地生產的偏好日益增加，鴻海計畫訓練更多當地技術工人。另外，鴻海也需要確保充足的電力供應，並計劃提高生產自動化，以緩解對技術工人需求持續增加的壓力。

高盛指出，鴻海今年每股稅後純益（EPS）可達14.37元，2026年的EPS預估為19.06元，基於2026年的預估獲利，給予21倍的本益比。

鴻海 伺服器 高盛 地緣政治風險

